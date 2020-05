Antonio Rosique: "Si al volver criticamos a un jugador por unos kilos de más, seremos una especie detestable"

Ni el niño que pegado a la radio soñaba con contar historias mientras se teletransportaba a la grada de los Dodgers del gran Fernando Valenzuela, ni el hombre que entre mundiales y Juegos Olímpicos pareciera haberlo visto todo ya, podría haber imaginado un escenario como el que toca vivir en tiempos de pandemia.

En diálogo con Bolavip, el periodista mexicano Antonio Rosique le metió un cambio de frente a la perspectiva con que deberá practicarse y analizarse el deporte de ahora en más, sin dejar de lado la pasión que todavía son capaces de generar en él los grandes atletas ni el sentido de pertenencia que le transmiten equipos y deportistas.

-¿Tienes presente cuándo se despierta tu vocación por narrar historias?

-Crecí como cualquier chico, viendo el béisbol porque era una gran época con Fernando Valenzuela en las Grandes Ligas con los Dodgers. Viendo el fútbol con mi padre, escuchando las narraciones. Particularmente me parecía mágica la manera en que te contaban la historia de un juego de béisbol. Es un deporte que te da mucho espacio para verdaderamente contar esa historia de cada pelotero, recordar grandes momentos, hazañas. Que en aquel tiempo esas transmisiones se pudieran ver en México, fue la cerilla que encendió en mí la pasión por contar historias.

-También practicaste béisbol. ¿Tuviste intención de jugarlo antes que de contarlo?

-Hice deporte como cualquier otro niño, al que sus papás lo llevan para que se entretenga. Pero yo nunca quise dedicarme al deporte de alto rendimiento o profesional. No tenía ni las condiciones ni la obsesión de serlo. Siempre fue a nivel recreativo con los amigos, incluso en alguna liga organizada. Lo que yo tenía en la cabeza era ser como los grandes narradores que escuchaba, las grandes voces que cada fin de semana entraban a mi casa vía televisión o radio. Eran verdaderos señores de la comunicación y eran muchos menos que ahora.

-Y empezaste a cumplir de muy chico esos objetivos...

-A los 12 o 13 años ya me lo empecé a tomar un poquito más en serio. Coleccionaba todas las revistas que podía, escuchaba todos los programas que podía. Era mágico sentir que por las noches la radio me transportaba a un partido de los Dodgers, a los estadios de los equipos de béisbol de los Estados Unidos. A los 18 empecé a hacer un poco de radio y a los 20 a trabajar en televisión nacional.

-Hablas de una época de oro del deporte y pienso también en una época de oro del periodismo. ¿Se fue perdiendo calidad en pos de la velocidad y la cantidad?

-Ha cambiado. No quiero caer en el clásico tema de que todo tiempo pasado fue mejor. Ahora tenemos maravillas como la inmediatez o la fabulosa posibilidad de que cada uno pueda transmitir desde su casa lo que sea. El estar tan conectados le ha dado otra dimensión al periodismo, a la comunicación y a la vida en sociedad misma. Sí que me tocó crecer en una época maravillosa porque era ir a comprar al kiosco la revista del mes. Guardarlas, coleccionarlas. Leer y releer las historias, que trajeran el póster. Eso era fantástico. Se hacía un periodismo de largo aliento. Me aficioné mucho a Sports Illustrated, la gran biblia del deporte en los Estados Unidos que sigue haciendo un gran periodismo. Soy un gran aficionado a esas historias que no duran un día o unas cuantas horas. Sobre todo al periodismo que entrega algo de valor en función de la inspiración. Una buena historia mueve voluntades.

-En los últimos años Exatlón te dio un rol de mucho protagonismo. ¿También te sienta cómodo?

-Pero mira que Exatlón se volvió también un laboratorio muy rico, un terreno muy fértil para ejercer mi vocación de contador de historias. Al tener tres horas diarias con ese alcance en prime time nacional, me da la oportunidad de todos los días poder guiar a nivel de valores la aventura que estamos viviendo. Me permite convertirme en motivador, poder poner buenos ejemplos. Es una experiencia muy completa. Por un lado está ese relato en vivo de dos hombres o dos mujeres que van corriendo en una pista, pero también tienes ese momento de pausa en el que tú defines el tema del día o rindes un pequeño tributo a un gran atleta. Y que sirva como motivación no solo para los atletas sino también para la misma persona que está viendo el Exatlón en casa todas las noches. En definitiva se trata de eso, de motivar, inspirar, de decirle a los televidentes que no se rindan.

"La que tiene prisa es la industria, no el juego. El juego es un problema gratuito q nos hemos inventado y cuya solución nos sirve (...) hasta para vivir mejor. Pero la industria tiene otra gravedad, porque sostiene el modo de vida de muchísima gente": #JorgeValdano en @el_pais — Antonio Rosique (@Antonio_Rosique) May 13, 2020

-Hace poco citaste a Valdano en un tuit, haciendo una referencia al juego y a la industria. ¿Crees que se perdió parte de la esencia del deporte?

-Creo que se ha movido el foco y en muchos casos no de la manera más virtuosa. Hablo de lo que sucede en México, porque no me siento calificado para hablar de otros países. En un afán por llenar tantas horas, tanto espacio, papel o pantalla, se han dejado de contar historias valiosas. Hemos dejado de ver el juego como tal, porque hacerlo no es tan fácil. El fútbol parece fácil, pero analizarlo en profundidad y entenderlo verdaderamente no lo es. Hay que investigar, indagar, levantar el teléfono y preguntar, ver el partido por completo, revisar estadísticas. En Mexico se está tomando un mal hábito periodístico que es centrar todo en el arbitraje. La polémica fácil. Habrá momentos, como la final de Italia 90, en los que puede ser válido hablar de una jugada. Pero si todos los partidos giran en torno al análisis arbitral, me da muchísima flojera. Cuando vas a una Copa del Mundo, donde se reúnen los mejores jugadores del planeta cada cuatro años, y te la pasas analizando a los árbitros, creo que estás cometiendo un pecado, un sacrilegio. Es como ir al museo del Louvre y voltear a ver que alguien dejó un papel tirado. Lo demás cuesta más trabajo y muchas más horas de estudio. Por suerte, todavía quedan esos periodistas que pueden hacerlo.

-¿Prefieres un Mundial de Fútbol o unos Juegos Olímpicos?

-Soy un enamorado de los Juegos Olímpicos, he escrito libros sobre medallistas olímpicos mexicanos. Para mí son el espectáculo más grande que existe sobre la faz de la tierra. Es la gran fiesta de la humanidad, sobre todo porque todos los días, desde las 7 de la mañana a las 11 de la noche, está ocurriendo algo. También por la variedad de seres humanos que te encuentras. En un Mundial de Fútbol, digamos que el prototipo de futbolista es muy parecido. En cambio en los Juegos te encuentras a una niña de 15 años que hace gimnasia, a un señor de 62 que todavía es capaz de saltar a caballo y ganar. O a un tirador con escopeta regordete pero capaz de tener unos niveles de concentración y una frialdad tremanda para disparar. O a un levantador de pesas que es toda la fuerza bruta en cuestión de segundos. Puede llegar una refugiada de Siria como el atleta mejor preparado en un laboratorio alemán. Eso lo hace maravilloso.

-¿La pandemia habrá cambiado al deporte y la forma de entenderlo?

-Esto ya cambió los puntos de partida. El mundo ha cambiado y no volverá a ser el mismo. Ni siquiera sabemos de qué tamaño es el golpe que acabamos de recibir. No sabemos si está por terminar o apenas comenzó. No tenemos la capacidad de dimensionar lo que estamos viviendo. Es como una crisis económica, que a veces tienes que voltear a ver tres o cuatro años hacia atrás para poder verdaderamente saber de qué tamaño fue. Leía un artículo en Sports Illustrated que decía cómo los atentados del 11 de septiembre cambiaron y modificaron la manera en la que somos parte de los espectáculos deportivos, porque nos acostumbramos a que en un estadio de primer mundo haya un arco de seguridad y un detector de metales, o artículos con los que no es permitido ingresr; yo creo que entonces ahora no debería extrañarnos que en Qatar 2022 nos tomen la temperatura antes de ingresar o nos saniticen o nos obligan a lavarnos las manos y a usar tapabocas o máscaras. O a lo mejor se acabó la época de los estadios llenos. Este artículo decía que tal vez el mismo sistema de venta de boletos nos iba a asignar las butacas como si fuera un tablero de ajedrez. Probablemente hasta el diseño de los nuevos estadios cambie y se privilegie el no estar tan pegados unos a otros.

-¿Y habrá que replantear la forma en que se hace periodismo también?

-Vuelvo a un concepto anterior. No sabemos si el fútbol reanudará en meses o semanas, pero si esa primera jornada los periodistas no sabemos contar la historia, será una pena. Qué pena si se la pasan hablando media hora del árbitro. Tendríamos que darle las gracias a este juego infinito, como dice Jorge Valdano, de que incluso con una pandemia ha tenido la capacidad de reinventarse y salir vivo. Ojalá pudiéramos hacer una pequeña oda a los futbolistas. Si alguien se pone a reventar a un jugador porque llegó con un kilo de más o porque no corre como corría hace ocho meses, seremos una especie detestable. Yo no tendría problema si veo a Messi un poco gordito, con tal de verlo. Porque además creo que en el regreso Messi va a disfrutar del fútbol como hace mucho no disfruta.

-Ya que pusimos el ojo en el fútbol, ¿hincha de qué equipo eres?

-Le voy a Chivas desde que soy muy niño. Me gusta mucho la tradición de que jueguen con puros mexicanos y ese sabor. Me gustan ese tipo de historias que son heróicas, más en estos tiempos. Ese equipo que quiere ser algo más que solo un equipo de fútbol. Por la misma razón me gusta el Athletic de Bilbao. Son ideas románticas, que no todo el mundo va a compartir, pero que a algunos nos tocan. Me gusta que los equipos no se parezcan, que defiendan su identidad porque eso es lo que los enraiza con sus comunidades. Si no serían más bien franquicias. Y un club de fútbol es un activo comunitario, como una iglesia del pueblo. Por ahí va.

-¿Serías capaz de elegir al deportista mexicano más importante de la historia?

-Es una gran pregunta y tiene varias respuestas. Por brillantez deportiva, por excelencia, tengo que mencionar a María del Rosario Espinoza, la taekwondoin que ha ganado todo lo que se podía ganar: Juegos Centroamericanos, Juegos Panamericanos, Mundial, tres medallas en los Juegos Olímpicos (oro, bronce y plata). Es el ejemplo más grande de excelencia deportiva que ha tenido México.

Si nos vamos a niveles de influencia, ni yo mismo me pongo de acuerdo conmigo. Lo que Fernando Valenzuela hizo para el béisbol mexicano en los años 80, ser figura de las grandes ligas, ponerse de moda y ser un imán de taquilla. Creó la Fernandomanía sin quererlo. Lo que hizo es irrepetible y le abrió las puertas a los latinos en Los Ángeles, Califonrnia. Puso de moda lo mexicano y lo latino. Eso es influir.

Lo que Hugo Sánchez hizo para el fútbol mexicano también es un aporte que no se va a repetir. Ser cinco veces campeón de goleo con aquel gran Real Madrid de los años 80 y principos de los 90 fue superlativo e irrepetible.

Lo que hizo Julio César Chávez para el boxeo mexicano. Ha sido el boxeador más inluyente de todos los tiempos en México. Ha tenido victorias inolvidables, más de ochenta peleas venciendo a los mejores del mundo. Es un ícono de la cultura popular. Incluso en este momento lo que está haciendo Canelo tiene todo mi respeto. Ha entendido el negocio como pocos. Ha cuidado su marca, ha sabido cuidar su imagen. No es un hombre de grandes escándalos, es un fabuloso atleta de alto rendimiento que ha entendido cómo se mueve el negocio.

-Sin embargo muchos fanáticos tienen cierto recelo de poner al Canelo entre los mejores boxeadores mexicanos de la historia...

-Es que Canelo no es tan carismático. Chávez tenía, además de ser un prodigio boxístico, un carisma arrebatado. Yo en México nunca conocí a nadie en contra de Chávez. Sacó a la gente a las calles cuando empezaron las peleas de pago por evento. La gente salía a ver en dónde las podía ver. Canelo es un tipo admirable, pero que divide opiniones. Hay a quienes no le cae bien, porque es serio. Y Chávez era el clásico boxeador de sonrisa, ocurrente, chistoso. Anduvo con algunas mujeres célebres, que eran actrices, era amigo de mucha gente… En aquellos tiempos, imagínate. Vivía en Culiacán. Todo ese tipo de cosas que le dan más sabor, que engandecen la figura del ídolo. Canelo se la pasa en California, en su concentración. Eso no lo hace malo, por el contrario. ¡Qué bueno que sea tan profesional!

-Hablabas de carismas y se me vino a la cabeza lo que pasa en Argentina con Messi y Maradona

-Muy parecido. Sin caer en la comparción de que Canelo sea Messi, porque pues no. Messi es serio, es un prodigio, no un genio. Maradona te daba el extra. Se metía en temas sociales, daba la cara por los más necesitados y a la vez era genial. Hay un parecido en cuanto a personalidades.

-¿Cuál es hoy el rol de la mujer deportista en México? ¿Y cuál es el lugar que le da la prensa?

-De entrada la mujer en México tiene toda mi admiración. Gracias a ellas, en este país somos lo bueno que somos. Por las que trabajan y salen adelante, las madres solteras y las abuelas que unen a las familias. Sin ellas nos habríamos hundido. En el tema del deporte, los últimos 15 años ha habido un boom de triunfos de mujeres deportistas en México. Incluso superando en muchos casos resultados de hombres, aunque no quiero entrar en algo tan básico de quién es mejor. Lo que es cierto es que las mujeres han puesto el ejemplo de cómo se puede trabajar, porque el hecho de que una buena parte de las medallas olímpicas de México en los últimos años, y otros triunfos, los estén entregando las mujeres te manda un mensaje. Tenemos que dar más oportunidades y creer más. El hecho de clavadistas, golfistas, raquetbolistas, boxeadoras… Ellas solitas se han ido abriendo paso. En el caso del fútbol, ha crecido gracias a que la FIFA tuvo una buena, que fue destinar un recurso para las federaciones que se atrevieran a darle cauce al proyecto. No creo que haya sido necesarmiamente por decir qué buena onda somos, sino porque aquellos que entendieron que les estaban dando dinero para hacer un proyecto dijeron vamos, lo hacemos.

-Al compararlo con el resto de Latinoamérica, la Liga Femenil parece haber prendido como producto

-A mí me da mucho gusto ver cómo en Monterrey se llena el estadio para ver a Tigres y Rayados. Me encanta ver cómo se abre el estadio Azteca para que juegue Cruz Azul o América. Creo que también tenemos que entender que es un negocio diferente. En la medida que entendamos que se debe cubrir de forma diferente le sacaremos todo el jugo y todo el valor. Ojalá pudieran vender lo mismo que el varonil, pero en este momento sería hacer un mal análisis. No quiero decir que no lo deseo o que no tenga ese potencial. Ya hay ejemplos de enorme éxito, porque una chica como Megan Rapinoe puede vender un montón a nivel de mercadotecnia y comercial. Aún así, las jugadoras en Estados Unidos se estaban yendo a huelga porque son campeonas del mundo, olímpicas y siguen teniendo un montón de problemas en comparación con la varonil que no fue al último Mundial.

-Como hombre de los medios, ¿lo consideras un negocio con futuro?

-Creo que como proyecto está funcionando. Este es un país muy grande, con 130 millones de habitantes. Estamos cerca de Estados Unidos, donde hay un montón de chicas méxico-amaericanas que juegan muy bien e incluso algunas han venido para acá. Se convirtió en una alternativa maravillosa para que las niñas encuentren una vida. Tenemos que darle un tratamiento distinto. Sinceramente no creo que sea una buena idea estar comparando todo el tiempo. Si como periodista lo hago o me quejo, no le hago bien al juego. En cambio, si yo todos los días, en el programa estelar de las noches, después de un América-Chivas, que sé que tengo pico de rating, me atrevo a meter una historia bien hecha de una jugadora de América y Chivas, que también viven la rivalidad, probablemente esté haciendo un buen aporte. Diferente a que si hago una mala comparación y me quejo de que nadie fue a ver el clásico femenil. Si entendemos qué tipo de negocio es este, vamos a encontrar un montón de frutos. Si entendemos que hay que orientar la promoción a que las niñas quieran jugar y tengan ídolas, encontrar cuál es el mensaje que hay que mandar para que las niñas se enamoren... A lo mejor no serán los mismos patrocinadores, sino otros.

-¿Tienes algún deseo para cuando toque empezar a salir de esta pandemia?

-Han sido tiempos de mucha reflexión. Es momento de aportar valor más que nunca. Como periodista me siento más que nunca con la responsabilidad de que contemos buenas historias. Es momento de que ejerzamos de manera más virtuosa el periodismo. De que seamos eco de los que están marcando un rumbo positivo. He tratado de rescatar las lecciones de los atletas de alto rendimiento que he aprendido en el Exatlón, que es un gran espejo de la supervivencia humana. Traigo en la cabeza muchos temas de resiliencia, de adaptción, de flexibilidad, de cómo hay que saber desprendernos de cosas que ya no nos son útiles en este momento. Mira cuántos lujos dejaron de ser útiles. Para qué quieres un auto deportivo si no puedes ni siquiera salir. Para qué la ropa muy cara. A lo mejor necesitas aprender a cocinar. No quiero exagerar, pero me queda una reflexión que hizo uno de mis profesores cuando estudié en Inglaterra. Contaba que había crecido en la posguerra de la Seguda Guerra Mundial y que Inglaterra estaba exhausta, hecha pedazos, porque lo habían dejado todo. Estaban en carne viva. Y me decía mi papá tenía un automóvil, que en ese momento era muy poco útil. No tenías a dónde ir, ni dinero para combustible o reparaciones. Mi papá cambió el auto por una máquina de coser. Basicamente hicieron un trueque. Porque la maquina les garantizaba que su mamá les pudiera hacer ropa en los años siguientes y que pudieran vestirse durante los inviernos. Sin dudas era más útil. Esa es la reflexión que he estado haciendo. Qué dejamos aquí y con qué entramos a la siguiente etapa.

-¿Y un proyecto?

-Creo que es momento de escribir un libro. He estado haciendo mucho podcast, tratando de conectar con esas personas que de alguna forma son expertas en resiliencia, en resolver problemas en situaciones límite. Me he entretenido mucho entrevistando montañistas, gente que ha ido al Everest, ultracorredores, super Iron-Mans. Gente acostumbrada a resolver problemas de manera creativa y con lo que tiene a mano. Creo que es una buena manera de aportar como periodista.

