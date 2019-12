Apareció Errol Spence Jr: siente que tuvo un milagro y prometió volver al ring en mayo o junio de 2020

Errol Spence Jr tendrá una segunda chance en la vida. El tremendo accidente que sufrió en octubre de este año ( chocó con su Ferrari a alta velocidad y salió despedido del auto) ya quedó en el pasado y el campeón mundial welter CMB y FIB hasta piensa en volver al ring cuanto antes.

Dos meses después, tuvo su primera aparición pública: estuvo en la velada que protagonizaron Jermell Charlo y Tony Harrison en Ontario. Y, en declaraciones a Fox Sports, dijo que vivió un milagro.

"He estado a salvo con mi familia. Estuve disfrutando mi tiempo alejado del boxeo. Todo mi cuerpo estaba dolorido. Simplemente fue un milagro de Dios. Cualquier otro hubiera terminado muerto", expresó

No sufrió fracturas ni heridas importantes (sólo cortes), y estuvo internado en terapia intensiva en un centro médico de la ciudad por un tiempo. La Policía de Dallas confirmó que el boxeador manejaba ebrio al momento del accidente. Tampoco utilizaba cinturón de seguridad (de hecho, por eso salió despedido del vehículo). Por eso, afrontó cargos legales -menores-.

Ahora, aunque suene increíble, se enfoca en regresar al ring: "Pelearé en mayo o junio. Ya empecé a entrenar. Ya estoy golpeando. Me siento muy bien y listo para volver".

"Me siento bien. He estado trabajando con mi entrenador y todo como tal. He estado corriendo. Me siento bien. No me sentí dolorido ni nada. Como dije, es un milagro de Dios que no tuve nada serio que me aleje del ring por un año o dos. Me siento agradecido", sentenció.

