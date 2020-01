Andy Ruiz fue irresponsable en su último campamento: subió 15 libras, faltaba a los entrenamientos y dio una pálida imagen en su revancha contra Anthony Joshua (derrota por decisión unánime, en Arabia Saudita). Ahora, se ilusiona con que su carrera vuelva a buen rumbo y otra chance por el título.

"Siempre habrá gente que te critique, y siempre habrá gente que dude de ti. Pero verán a un nuevo Andy, un Andy concentrado, el mismo Andy que se convirtió en el primer mexicano campeón mundial en los pesados. Y aún mejor", aseguró el Destroyer.

Además, reveló que tuvo muchas personas a su alrededor que lo distrajeron: “Había gente que solo quería ser tu amigo. Esas son las cosas con las que tengo que ser cuidadoso. Tengo que regresar a trabajar, seguir haciendo lo que estaba haciendo, vivir de forma saludable y entrenar. Tengo que hacer ejercicio, cuidar lo que como. Creo que es importante vivir bien, y seguir haciendo lo que estaba haciendo”.

“Era mi sueño convertirme en el primer campeón mexicano en la historia de los pesados, y lo conseguí. Entrenaría más duro, escucharía a mis entrenadores, escucharía a mi papá, y a mi equipo", agregó, en un nuevo episodio de "A day in the life of Andy Ruiz".

También reveló a quiénes quiere enfrentar: “Hay mucho por ahí. Está Tyson Fury, Deontay Wilder, está (Dillian) Whyte, está Parker. Yo pelearé con quien sea. Probablemente Wilder o Fury, uno de esos tipos altos".

"Lo usaré como motivación porque ocurrieron muchas cosas en ese campamento. No estaba concentrado como decía, pero eso me da la motivación para regresar más fuerte, mejor preparado, y y estoy seguro que voy a ganar. Quiero negociar la tercera pelea con Joshua", sentenció.

