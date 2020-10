Aprovechó que Nati Jota dio positivo por coronavirus y le tiró el mejor chamuyo del mundo

Hace apenas unos días recibimos una noticia que nunca quisimos escuchar: Nati Jota tiene coronavirus.

Nuestra periodista favorita dio positivo en el test y se encuentra aislada pero en buen estado de salud.

"Perdí el olfato, pero me siento bien. No huelo. Es re loco eso. Es como si las cosas no tuvieran olor", dijo en Intrusos.

Como ya es habitual, la joven bromeó sobre su situación en las redes sociales.

Entre otros mensajes, destaca el de un joven que le escribió para intentar convencerla de salir con ella.

"Nati, ahora que no tenés gusto esta es mi oportunidad. ¿Vamos a tomar algo cuando te recuperes?", le envió por Instagram este héroe del chamuyo. Esperemos que la respuesta haya sido un rotundo sí.

Desde aquí le enviamos un fuerte choque de codos a nuestra amada Nati y pronta recuperación.

