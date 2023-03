Quedan apenas unos días para la celebración del magno evento de la WWE, WrestleMania 39, que se celebrará este 1 y 2 de abril en el SoFi Stadium de Los Ángeles, California. Y con sólo un show semanal por delante (SmackDown el viernes), las casas de apuestas ya tienen claros a sus favoritos de cara a los combates.

WrestleMania 39 cuenta de momento con trece combates con luchadores confirmados, y el Andre The Giant Memorial Battle Royale que, de momento, no cuenta con una lista de Superestrellas confirmada, por lo que no entra dentro de las apuestas.

A continuación repasamos los favoritos en cada caso:

Apuestas WWE WrestleMania 39

• Campeonato Unificado de WWE

Roman Reigns (+325) vs Cody Rhodes (-550)

• Campeonato Femenino de SmackDown

Charlotte Flair (+500) vs Rhea Ripley (-1000)

• Campeonato Femenino de RAW

Bianca Belair (-110) vs Asuka (-130)

• Campeonato de Estados Unidos de la WWE

Austin Theory (-400) vs John Cena (+250)

• Campeonato Intercontinental de la WWE

Gunther (-115) vs Drew McIntyre (+300) vs. Sheamus (+140)

• Campeonato Unificado de Parejas de la WWE

The Usos (+900) vs Sami Zayn & Kevin Owens (-4000)

• Hell in a Cell

Edge (-130) vs Finn Bálor -Demon- (-110)

• Showcase Masculino

Braun Strowman & Ricochet (+100) vs Viking Raiders (+135) vs Street Profits (+175) vs Alpha Academy (+1400)

• Showcase Femenino

Liv Morgan & Raquel Rodriguez (+350) vs Shotzi & Natalya vs Ronda Rousey (-300) & Shayna Baszler vs Chelsea Green (+600) & Sonya Deville (+850)

• Becky Lynch, Trish Stratus & Lita (-300) vs Damage CTRL (+200)

• Dominik Mysterio (-150) vs Rey Mysterio (+110)

• Logan Paul (+300) vs Seth Rollins (-500)

• Brock Lesnar (-1000) vs Omos (+500)

Cómo funcionan las apuestas

Cabe destacar que los números negativos indican cuánto dinero (en dólares) hay que apostar para conseguir un beneficio mínimo de 100 dólares. Por el contrario, los números positivos indican cuál es el beneficio que se obtiene al apostar 100 dólares. Los favoritos son aquellos en números negativos o, en su defecto, con el menor número positivo dentro de los luchadores del mismo combate.

Los combates más cerrados son el de Finn Balor vs Edge, y el de Asuka vs Bianca Belair, donde los especialistas no terminan por definirse de que la balanza esté decantada para un lado u el otro.