Conor McGregor no tuvo su mejor experiencia en el boxeo. En su primera pelea como profesional (así lo autorizó la Comisión Atlética de Nevada), perdió por TKO10 ante Floyd Mayweather Jr (en agosto de 2017), uno de los mejores boxeadores de este siglo y de la historia.

Sin embargo, el irlandés, estrella de la UFC, no descarta regresar al deporte: quiere una revancha y hasta se ilusiona con conseguir un título mundial. "Me encantaría una revancha con Floyd. Por lo que estaba enfrente mío, creo que lo hice bastante bien y, con algunos pequeños ajustes, podría haberlo hecho mejor", expresó McGregor en una conferencia.

También admitió que le encantaría pelear con Manny Pacquiao, otra leyenda del deporte que actualmente es campeón mundial welter AMB: "Pienso que podría llevarme la victoria. Con Manny Pacquiao ya hay pláticas".

"Para mí, un objetivo ahora es conseguir un título mundial de boxeo. He vuelto con mis entrenadores de boxeo en el Crumlin Boxing Club, donde aprendí a lanzar golpes. Me sentaron, hemos limpiado algunas cosas y me siento con mucha confianza por mis habilidades de boxeo. Sería un honor volver a este deporte", sentenció Conor, quien este sábado peleará ante Donald Cerrone en las Las Vegas.

