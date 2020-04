Artistas mexicanos unen sus voces en "Resistiré", himno contra la pandemia

Desde tiempos inmemoriales el mundo de la música y las artes se ha pronunciado cuando alguna tragedia golpea al mundo; todos recordamos la mítica We Are The World, hermosa canción compuesta por Michael Jackson y Lionel Richie en 1985, creada para recaudar fondos y combatir la hambruna en África, y que fue grabada por los cantantes más destacados de la época, como Cyndi Lauper y Stevie Wonder, en una acción que es replicada hasta nuestros días.

Hoy, reconocidos cantantes mexicanos han puesto sus voces en servicio de los ciudadanos que se han visto afectados por el Coronavirus, grabando de manera remota la canción "Resistiré", que se ha transformado en prácticamente un himno en la lucha contra la expansión del virus respiratorio que tiene más de 2 millones de contagiados en el mundo.

Aída Cuevas, Belinda, Edith Márquez, Gloria Trevi, Ha*Ash, Kaia Lana, Lila Dows, María José, María León, Paty Cantú, Sandra Echeverría, Ximena Sariñana, Arath Herce, Axel Muñiz, Benny, Camila, Caztro, Chucho Rivas, Cristian Castro, DLD; Horacio Palencia, Kinky, Leonel García, Lupe Esparza, Mc Davo, Mijares, Moenia, Río Roma, Rodrígo Dávila y Yahir, participaron en la canción.

Según informó Sony Music, El 100% de los ingresos obtenidos de esta interpretación serán destinados a la Unidad Temporal Covid-19 implementada en el Centro Citibanamex y que atenderá a pacientes leves y moderados que han contraido la enfermedad viral. El video "Resistiré México" está disponible en todas las plataformas digitales.

La emotiva pieza audiovisual fue liberada a las 09:00 horas de esta mañana y ahora cuenta con más de 90,000 reproducciones en Youtube y miles de comentarios positivos agradeciendo la esperanzadora iniciativa.

