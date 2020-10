Arturo 'Rudo' Rivera habló de la enfermedad que lo llevó al borde de la muerte

La última década no fue la mejor en temas de salud para el emblemático narrador de lucha libre, Arturo el 'Rudo' Rivera, ya que sufrió una enfermedad que lo mantuvo en coma por varios días y lo llevó al borde de la muerte; milagrosamente logró superarla y pudo recuperarse para continuar con su carrera tras los micrófonos.

En entrevista para el canal de YouTube de Javier Alarcón, la voz más reconocida del encordado mexicano, compartió detalles de la enfermedad que en 2011 estuvo a punto de arrebatarle la vida, luego de que un virus desconocido invadiera sus pulmones.

"Estaba en Cancún a fines de marzo del 2011 cuando empecé a sentir que me faltaba el aire y no sabía por qué. Llegué al hospital y no podía respirar porque tenía todo congestionado de pus los pulmones, yo no tenía pulmones prácticamente, estaban invadidos. De urgencia me hicieron una traqueotomía y me hicieron tres operaciones", lamentó el 'Rudo' Rivera.

Es por ello que los médicos que lo atendieron ya no le daban esperanzas a sus hijos de que el excomentarista de Televisa Deportes saliera con vida del hospital, sin embargo, como si se tratara de un milagro, el 'Rudo' respondió al tratamiento y poco a poco se recuperó.

"El grave problema de que me tuvieron tantos días en coma inducido fue que no encontraban el remedio. Más de cinco veces, me cuentan mis hijos, que salió el médico a decirles: 'Prepárense, no creemos que pase la noche'. Y ahí estuvo Dios que no quiso que me fuera y que le atinan al antibiótico y de ahí fue paulatinamente mejorando", compartió el exrelator de la Triple A.

"Fue terrible porque era un virus, que hasta la fecha no saben qué virus fue, que se fue acumulando. Lo último que supe es que ese virus pudo haber estado dentro de un aire acondicionado de un restaurante, de un carro, de un cuarto de hotel, pero que amí me pentró", Arturo 'Rudo' Rivera.

Anticipó su salida a los recortes de Televisa Deportes

En la misma charla, el comentarista nacido en la Ciudad de México habló por primera vez de su salida de Televisa Deportes, televisora en la que consolidó su carrera como narrador desde 1983 y donde más tarde se convirtió en la voz más emblemática de la lucha libre en territorio azteca.

El 'Rudo' Rivera confesó que se perfilaba para ser una de las víctimas de los últimos recortes de personal que estremecieron a la televisora de Chapultepec, luego de haber sido relegado del programa 'Matutino Express', por lo que decidió anticiparse y presentar su renuncia a Televisa.

"Yo busqué en ese momento a Yon de Luisa y yo pedí salir, ya se veía venir todo ese recorte y dije a mí no me van, yo me voy. Y me tocó justo el día en el que hicieron los recortes, yo ya sabía desde un par de meses antes que yo ya no iba a estar y dejé buena relación y mi agradecimiento evidentemente", sentenció el famoso 'Rudo', quien posteriormente trabajó para Multimedios y en colaboraciones para Telemundo Deportes.

