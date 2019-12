Así fue la conmovedora despedida de Nairo del Movistar: "Es un hasta pronto"

Los últimos años de Nairo Quintana no han sido como él los quisiera, y en cierta medida se los merece, por el gran esfuerzo que hace en las carreras, pero al final no ha tenido el mejor rendimiento, sobre todo en el Tour de Francia.

Debido a estos malos resultados, el ciclista colombiano decidió cambiar de escuadra para las próximas temporadas e iniciar una nueva aventura en el equipo Arkéa Samsic, de Francia, que pone sus esperanzas en el colombiano para las grandes vueltas.

Sin embargo, hay que resaltar que el Movistar Team fue la escuadra que lo dio a conocer a nivel mundial y donde consiguió sus más importantes triunfos: la Vuelta a España en el 2016 y el Giro de Italia en el 2014, lo cual hace que el equipo tenga un lugar de privilegio en el corazón del ciclista colombiano.

Y este viernes, Nairo dio por terminado, oficialmente, su vínculo con el equipo que lo acogió desde el 2013 y con una sentida despedida, en la cual hubo lágrimas por parte del boyacense, se dio por finalizada la 'Era Quintana' en el Movistar.

"Viví los mejores momentos de mi carrera con el Movistar. Muchas alegrías, también algunas tristezas, pero fue el equipo que me dio todo. "Hemos tenido recuerdos muy bonitos, del legado a los niños, de dejar una marca en el deporte, me siento feliz de poner un granito de arena y la alegría más grande es el apoyo que me han dado los colombianos", dijo Nairo.

��‍♂️ Nairo Quintana se despide del Movistar Team

��️ "Para mí es muy duro estar aquí, no es una despedida, es un hasta pronto" pic.twitter.com/uSoNfRlJSU — AS Colombia (@AS_Colombia) December 20, 2019

Y añadió, "comienzo una etapa nueva diferente a la que tengo que adaptarme. Sé que también me irá muy bien y los invito a que me sigan apoyando. A donde vaya haré cosas muy bonitas por mi país en mi nuevo equipo el Arkea y seguiré trabajando por los niños de Colombia con Movistar".

