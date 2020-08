Así fue la emotiva despedida de Melissa Martínez al camarógrafo que falleció por coronavirus

La llegada del coronavirus a nuestro país ha generado bastantes perdidas. Actualmente la cifra es desalentadora, ya que, en el país se han contagiado más de 327 mil personas de las cuales se han recuperado 173.727 pacientes y han fallecido más de 11.100 personas.

Lamentablemente varias personas han perdido a sus seres queridos y en RCN Televisión la muerte de Argemiro Hernández generó un fuerte impacto en todos sus trabajadores, quienes durante los últimos días han rendido un homenaje a la persona que los estuvo acompañando en el rol de camarógrafo.

En la cuenta oficial del canal de televisión se han realizado varias notas en las cuales los presentadores, productores y demás integrantes de la señal recuerdan con mucha nostalgia a un hombre que siempre trabajó por la calidad en la imagen de las producciones en las que trabajó.

Argemiro Hernández: adiós a un amigo que llevaremos siempre en el corazón https://t.co/MVXjaeJrPt pic.twitter.com/GAmyDuEW05 — Noticias RCN (@NoticiasRCN) August 4, 2020

Teniendo en cuenta este suceso, Melissa Martínez también se sumó a las condolencias y publicó en su Instagram personal un mensaje en el cual recordó a una persona que apreciaba mucho. "Hace un par de días Argemiro me hizo una videollamada desde la clínica y se quitó la máscara de oxígeno para decirme que estaba luchando mucho, que gracias por estar pendiente y que me quería, era un tipo distinto al que vi durante años, Argemiro normalmente era un hombre independiente, de carro antiguo, galante con las mujeres, caballeroso, de buena música y gran estilo para vestir, ese que vi estaba apegado a máquinas y a la labor de los médicos para poder seguir adelante, no creí que fuera la ultima llamada, no pude intuir que era una despedida".

La comunicadora también tuvo la intención de enviarle este mensaje a todas las personas con el objetivo de que se cuiden mucho teniendo en cuenta el duro momento que se vive debido a una emergencia sanitaria que tiene en vilo al mundo entero.

