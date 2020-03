Exárbitro mexicano quiere saquear tiendas

Muchos negocios han tenido que cerrar sus puertas momentáneamente debido a la cuarentena para prevenir el contagio del coronavirus. Sin embargo, los supermercados deben mantenerse disponibles para abastecer a los ciudadanos.

Bajo este ámbito actual fue que un exárbitro publicó, en su cuenta privada de Facebook, un comentario que, ojalá, nadie siga porque podría convertirse en catástrofe.

"¿Vamos a saqueaaaar Wallmart o qué?", escribió en la cuestionada publicación, generando una infinidad de respuestas negativas, ya que más de una persona en la sociedad la está pasando mal con la situación actual.

El árbitro implicado es Diego Gilberto Gurrea un juez de línea acreditado por la Federación Mexicana de Futbol y que se desempeñó en encuentros correspondientes de la Sub 20 y de la tercera divisón. No obstante, ya no dirige.

En esta ocasión, el que estuvo en offside fue él.

