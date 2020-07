Greeicy se tatuó a Michael Jackson y así lo mostró en su Instagram

Sin duda alguna, Greeicy Rendón es ahora una las las artistas colombianas más importantes y cada vez más aumenta su popularidad tanto en los escenarios como en las redes sociales.

Si bien la mujer se hizo famosa por su participación como actriz en la serie 'Chica Vampiro' y como integrante de 'El Factor X', ahora con su música da de qué hablar en todo el continente.

Y es que Greeicy también se ha destacado por sus bailes y su belleza que es admirada por sus miles de seguidores y uno de los detalles que más se fijan quienes la ven es en sus tatuajes.

La artista ya se ha hecho varios, pero este martes se conocieron dos nuevos diseños que se hizo y en su última publicación en Instagram se puede ver cómo le quedó uno de ellos.

El primero es un retrato de un niño afro, pero no cualquiera si no Michael Jackson cuando hacía parte de los Jackson Five y el otro fue en su espalda, dos mariposas que ahora la acompañan.

Lee También