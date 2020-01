Asprilla invitó al presidente Duque a comer gallina y se ganó cientos de críticas

Faustino Asprilla se ha declarado en apoyo al gobierno del presidente Iván Duque, esto le ha costado críticas al exjugador de la Selección Colombia.

El 'Tino' publicó una fotografía del mandatario tomando sopa, y en la que le hace una curiosa invitación.

“Presidente, cuando venga a Tuluá lo invito a comer sancocho de gallina, y jugamos un picao”, dijo en su cuenta de Twitter Asprilla.

Presidente cuando venga a Tuluá lo invito a comer sancocho de gallina, y jugamos un picao. ���� pic.twitter.com/zkEW9pmdi5 — Faustino Asprilla (@TinoasprillaH) January 12, 2020

La invitación de Faustino generó más de cinco mil me gusta, pero también cientos de comentarios en los que critican al exjugador, tanto así que hasta lo tratan de ser lambón con Duque.

Asprilla no aguantó las críticas y recordó su carrera como futbolista para responder: ''El día que los que insultan jueguen en las ligas más grandes de fútbol del planeta, así no metan goles. Ese día le paro bolas a los poemas que me escriben'', dijo Faustino.

El dia que los que insultan jueguen en las ligas más grandes de fútbol del planeta, así no metan goles. Ese día le paro bolas a los poemas que me escriben. — Faustino Asprilla (@TinoasprillaH) January 12, 2020

