¡Atención México!: Cambios en la lista de Francia para los Juegos Olímpicos

En la previa de los Juegos Olímpicos, Francia partía como uno de los grandes candidatos a llevarse la medalla de oro en fútbol. Este viernes, a menos de tres semanas del debut del equipo, la Federación Francesa comunicó que la lista fue actualizada por el entrenador Sylvain Ripoll debido a que algunos clubes se negaron a ceder a sus jugadores para la cita en Tokio 2020. Además de los cambios obligados, el DT sumó jugadores a la nómina para completar a los reservas.

Entre los arqueros, Gautier Larsonneur no estará entre los que viajen a Japón, pero sí aparecen Stefan Bajic y Dimitry Bertaud. La defensa pierde a jugadores importantes: Malang Sarr, William Saliba y Benoit Badiashile, por lo que ingresan en sus lugares Ismael Doukure, Timothee Pembele y Modibo Sagnan. Entre los mediocampistas no estarán Eduardo Camavinga, Maxence Caqueret, ni Jonathan Ikoné, otra baja sensible. Alexis Beka Beka, Jeremy Gelin y Enzo Le Fee estarán en la mitad de la cancha para suplir las ausencias.

Los puestos de atacantes son los que menos cambios sufrieron. Sólo Amine Gouiri quedará sin representar a Francia en la cita olímpica, pero ingresan Isaac Lihadji y Natahanel Mbuku para sumar al ataque. André-Pierre Gignac, el hombre de Tigres de México, se mantiene como el máximo referente del plantel, que busca repetir en oro olímpico como en Los Ángeles 1984.

Captura: FFF.

México: El primer rival de Francia en los Juegos Olímpicos

El conjunto dirigido por Sylvain Ripoll estará debutando el 22 de julio en Tokio ante el Tri, que supo ser campeón olímpico den Londres 2012. La segunda fecha de la fase de grupos la disputará ante Sudáfrica el 25 de julio en Saitama y cerrará la primera ronda ante el local, Japón, el 28 de julio en Yokohama.

Lee También