Auron está feliz con Millonarios: “Me van a mandar una camiseta”

El famoso influenciador y 'youtuber', Auronplay, sigue siendo tendencia en Colombia, luego de que en medio de uno de sus videos en vivo le enviara saludos a Millonarios, tras confirmarse el fichaje de Fernando Uribe.

"Claro que sí. Millonarios Fútbol Club, enhorabuena por ese gran fichaje... ¡Ojalá ganeis todo, ojalá!", fueron las palabras de Auron para ser muy visto en el país, aunque no ha sido la única vez que lo ha hecho.

El influenciador, youtuber y streamer incluso ha sido portada en los medios más importantes del país ya que en alguna ocasión, los noticieros le vendieron una 'fake news' asegurando que era un "terrorista". Hace pocos meses, lo trolearon también y le dijo a Iván Duque, presidente de Colombia, que era un "puerco asqueroso".

Ahora, luego de que mencionara y le diera su bendición a Millonarios, este martes, volvió a hablar del tema y aseguró que muy pronto espera vestirse con la camiseta de los embajadores, luego de que le aseguraran que le van a enviar una camiseta.

El gran @auronplay hablando de nuevo sobre Millonarios, te amo auron. pic.twitter.com/MeGTGrlgGL — Felipe. (@NicolasHortua) January 19, 2021

"Alguien me envió unos bits para que felicitara a Millonarios Fútbol Club, que es un club de Colombia, bueno y envié el saludo y me han seguido en Twitter y todo, ¡y tiene muchos seguidores, eh! Muy majo, creo que me quieren enviar una camiseta o algo así, así que la recibiré con gusto y os la enseñaré", dijo Auron.

