Aerolínea anunció venta de tiquetes después del 11 de mayo, pero los frenaron en seco

Colombia continúa en en el proceso de Aislamiento Preventivo Obligatorio que fue extendido hasta el próximo 11 de mayo y, aunque algunos sectores de la economía están regresando a la normalidad, todavía hay algunos que están a la expectativa de regresar.

El pasado miércoles, el viceministro de Hacienda, Juan Pablo Zárate, dio a conocer la información a todos los colombianos de los sectores que se sumarán al regreso de las actividades cuando así lo decida el Gobierno Nacional.

De acuerdo con Zárate, los sectores próximos a salir podrían ser educación, servicios públicos y transporte. “Porque estos son los más importantes para activar la capacidad productiva del país una vez podamos entrar en unas etapas más normales de la actividad económica”, sostuvo el viceministro.

Tras conocerse esto, en la misma noche, la aerolínea Avianca anunció en sus redes sociales que iba a habilitar la plataforma de venta de pasajes desde el próximo 11 de mayo, día en el que está estipulado finalice la cuarentena nacional.

Sin embargo, el presidente Iván Duque salió al paso de esta decisión bastante controvertida y negó que por ahora se puedan vender pasajes tanto a nivel aéreo, como terrestre, ya que sigue prohibido.

“Ninguna aerolínea está autorizada para vender tiquetes en Colombia después del 11 de mayo”: @IvanDuque https://t.co/oPjRwYSSjt pic.twitter.com/WVaiRbDZ8o — EL HERALDO (@elheraldoco) May 1, 2020

"Anoche me informaron que aerolíneas estaban vendiendo tiquetes a partir del 11 de mayo, quiero ser claro en que ninguna aerolínea está autorizada para vender tiquetes en nuestro país después de esa fecha", aseguró el mandatario. Y agregó: “Quien determinará será el Gobierno Nacional y he sido claro en que hasta el final de la emergencia sanitaria no hay vuelos internacionales en el país y será una decisión que se tomará oportunamente.

