La verdadera historia detrás de la 'pelea' entre Bárbara de Regil y Mariana Rodríguez

Este viernes por la noche, Bárbara de Regil y Mariana Rodríguez protagonizaron una intensa 'pelea' a través de redes sociales, en la que 'intercambiaron' un sinfín de mensajes, directos e indirectos atacándose la una a la otra; hasta que la situación se se salió de control, se volvió viral y sus nombres se convirtieron rápidamente en tendencia de Twitter.

Todo comenzó cuando la esposa del aspirante a gobernador, Samuel García, compartió algunos videos realizando ejercicio y confesó que consumía la proteína de la actriz mexicana, por lo que los internautas no dudaron en compararla con ella, quien es especialista en publicar sus estrictas rutinas para mantener el cuerpo fitness que tanto la caracteriza.

¿Qué fue lo que en realidad pasó?

Fue entonces que, de la nada, a algún ingenioso internauta se le ocurrió comenzar la pelea entre Bárbara de Regil y Mariana Rodríguez, editando algunas de las fotos de las influencers con mensajes en los que se atacaban la una a la otra con indirectas y algunos insultos, incluso 'etiquetando' a las 'rivales' en cuestión.

Dicha situación generó gran revuelo en Twitter, pues los usuarios creyeron que los mensajes eran reales y que las famosas sí se estaban atacando de verdad, sin embargo, por más que se esperaban en la investigación, no lograban encontrar el motivo del enfrentamiento, pues, evidentemente, en sus redes sociales oficiales no se encontraban dichas publicaciones.

Es así que al darse cuenta de que todo era mentira y que las postales habían sido editadas, los internautas optaron por seguir la tendencia y publicaron un sinfín de creativos mensajes más para alimentar la pelea ficticia, incluso, eligieron a su favorita con los hashtag "TeamFosFo" para apoyar a Mariana y "TeamVibrasAltas" para apoyar a Bárbara.

Bárbara de Regil y Mariana Rodríguez aclararon la pelea

Tanto ruido hizo en Twitter la supuesta pelea, que no tardó en llegar a los oídos de las involucradas; fue Mariana Rodríguez la primera en hacerse presente, con un video a través de su cuenta de Instagram en el que negó haber atacado a Bárbara de Regil, incluso, aseguró que eran buenas amigas.

"No sé qué traen con Bárbara de Regil y conmigo. Todo es falso, somos instafriends, nos mensajeamos seguido y nada es verdad, todo está súper photoshopeado, ni ella ni yo estamos poniendo cosas, a ella la admiro muchísimo. No sé que están poniendo, que el ejercicio, de lo que comí ayer, no sé qué, pero no es verdad", aclaró la blogger.

Por otra parte, fue una amiga la que le preguntó a la protagonista de 'Rosario Tijeras' por su 'pleito' con Mariana, ante lo cual la modelo se dijo sorprendida y también aclaró que todos los mensajes era inventados: "¿Y ahora qué inventaron? Jajaja. Te amo y amo que ames la proteína", le contestó a la regia.

Aquí otras de las imágenes de la pelea ficticia entre Bárbara de Regil y Mariana Rodríguez

Este es el verdadero nuevo Clásico de México



¿Team Bárbara de Regil o Team Mariana Rodríguez? pic.twitter.com/wdWCuAhFG5 — San Cadilla (@SanCadilla) February 6, 2021

