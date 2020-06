Bastante lindos: Greeicy revolucionó las redes luego de mostrar sus nuevos tatuajes

La bellisima Greeicy Rondón volvió a romperlo todo en las redes sociales. En esta oportunidad le presentó a sus seguidores sus nuevos tatuajes que se hizo durante los últimos días.

En el pie le quedó grabado un sello el cual tiene la palabra Hawai y además está acompañado por unas palmeras.

En segundo tatuaje se lo hizo en el hombro, allí quiso grabarse un texto en inglés: "Folow your intuition".

En su Instagram Personal Greeicy le agradeció a sus seguidores por compartir sus apreciaciones.

"Con todo lo que me escriben, me di cuenta que ustedes me ven MEJOR de lo que realmente soy pero ME ENCANTA!!!!!! Amo eso porque me motivan a ser mejor y estar cada vez más cercana a lo que ustedes perciben de mi. GRACIAS✨ gracias por todas las cosas lindas que me dicen, de verdad!", dijo.

