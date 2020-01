La FMS Internacional fue uno de los mayores y mejores eventos del 2019, rompiendo todas las expectativas y ofreciendo un show increíble.

Gracias a las jornadas de España y Argentina conocimos a los primeros ocho clasificados a la Gran Final: Bnet, Skone, Chuty, Papo, Cacha, Rapder, Aczino y Zticma.

"Somos centros comerciales porque nos reímos de los locales" ��



Si @chutyvk se ríe antes del punchline, date por muerto. pic.twitter.com/qJRJZVuLGp — Freestyle Moments (@BestFreestyles) January 19, 2020

Ahora, es momento de conocer a los restantes ocho y para eso tendremos la tercera y cuarta jornada en México y Chile respectivamente.

Urban Roosters confirmó solo tres de las ocho batallas, pero en Bolavip te contamos las que todavía no se anunciaron y en dónde serán.

��Stuart vs Errece��

Es el primer enfrentamiento para la tercera jornada clasificatoria rumbo a la gran final de #FMSInternacional

¿Te quedarás fuera de esta gran fiesta?��

adquiere ya tus entradas para #FMSINTERNACIONAL

.#urbanroosters pic.twitter.com/DdvYLk9UAK — FMS México ���� (@fmsmex) January 18, 2020

⚠️Rc vs Mr. Ego⚠️

Es el segundo enfrentamiento para la tercera jornada clasificatoria rumbo a la gran final de #FMSInternacional

¿Quien se la lleva?��

adquiere ya tus entradas para #FMSINTERNACIONAL

.#urbanroosters pic.twitter.com/aeIhYoAwdb — FMS México ���� (@fmsmex) January 20, 2020

El tercer encuentro confirmado para la 3ra. jornada clasificatoria a la Gran Final de #FMSInternacional será entre @teorema_rap y @potencia_rfc



¿Quién se la llevará en el Pepsi Center?



Compra tus entradas

El 8 de febrero, en el Pepsi Center WTC de la Ciudad de México, se enfrentarán: Stuart vs Errece, RC vs MR Ego, Teorema vs Potencia y Nitro vs MKS.

El 22 de febrero, en el Teatro Caupolicán de Santiago, se verán las caras: Dtoke vs Blon, Trueno vs El Menor, Jony Beltrán vs Walls y Acertijo vs Yoiker.

