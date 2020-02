Este viernes 28 de febrero, un día antes de la gran Final Internacional de Ghetto Dreams League 2020, se disputarán diez batallas de exhibición en el Círculo Mercantil Mutualista de Monterrey.

Entre los enfrentamientos más importantes tendremos: Khan vs. Papo, Aczino vs. Bnet y Chuty vs Teorema.

Batallas confirmadas:

ACZINO (MEX) vs. BNET (ESP)

SNK (CRI) vs. METALINGÜÍSTICA (CHL)

BTA (ESP) vs. CACHA (ARG)

VALLES-T (COL) vs. SKONE (ESP)

LETRA (VEN) vs. KAISER (CHL)

SKIPER (MEX) vs. ACERTIJO (CHL)

JOKKER (CHL) vs. B-ONE (MEX)

PAPO (ARG) vs. KHAN (ESP)

STUART (ARG) vs. GHETTO (GUA)

CHUTY (ESP) vs TEOREMA (CHL)

¿Cuándo serán las batallas de exhibición?

Las batallas de exhibición de la Ghetto Dreams League 2020 serán este viernes 28 de febrero en el Círculo Mercantil Mutualista de Monterrey.

