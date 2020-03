Bebé de nueve meses contrae Coronavirus

Myroslava Coates, madre de un bebé de apenas nueve meses, se apresuró al hospital luego de percibir mucha fiebre en su hijo, Cassian, y su sorpresa fue mayúscula cuando los doctores de UK le confirmaron el diagnóstico: positivo en contagio de Coronavirus.

"Cuando llegamos allí, tuvimos que tomar medidas especiales y llamar a un número determinado para que nos dejaran entrar. La sala de espera tenía un gran cartel que decía "caso sospechoso", reveló la mujer a Sky.

Cuando los doctores examinaron al pequeño y aseguraron que había contraído el la Gripe de Wuhan, sus padres -según su propio testimonio- quedaron shockeados.

"No esperábamos eso. Cassian tenía fiebre y resfriado, pero no la tos y los síntomas de los que todos hablaban", comentó Myroslava.

Tras confirmar el contagio, el caso de Cassian Coates se ha transformado en la personas más joven del Reino Unido en contrar COVID-19.

Por el momento el bebé y sus padres se encuentra en cuarentena esperando una evolución positiva, y aunque la peor fase de la enfermedad ya fue superada por el lactante, la madre aseguró que los protocolos a seguir ante sospechas de contagio no son lo suficientemenrte claros.

"Todos te dicen 'no vaya a su médico de cabecera, no vaya al hospital a menos que esté realmente enfermo', por lo que obviamente hay una brecha allí. No creo que las pautas hayan sido lo suficientemente claras", espetó la madre del bebé afectado.

