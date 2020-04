Belinda criticó el uso de Tik Tok en cuarentena ¡y hoy abrió su propia cuenta en la app!

Al parecer pasar la cuarentena leyendo libros o conversando con familiares resultaba más fácil de decir que de hacer, ya que luego de reprender duramente a quienes se divierten en redes sociales durante el confinamiento por coronavirus, la artista Belinda cedió ante la necesidad y descargó la aplicación de moda Tik Tok, y pese a que muchos de sus fanáticos la recibieron con loas, hubo muchos quienes la acusaron de doble moral.

“Por eso nunca se debe estar escupiendo hacia arriba”, “Es bipolar la Beli”, “¿Ya se le pasó el drama?” “¿Belinda no dijiste que no era tiempo de andar haciendo tiktoks?” y “Nunca digas nunca porque te puede sangrar la boca”, fueron algunos de los comentarios más suaves que dejaron los jóvenes usuarios de la plataforma digital.

“Estoy aquí triste, reflexiva, asustada. Nunca había estado tan preocupada en mi vida, me preocupa lo que veo en redes sociales. Me parece que no es momento de estar pensando en ejercicio y todo el día enseñar nuestras rutinas o comidas, recetas o bailes del Tik Tok, o bromas del coronavirus", había escrito Belipop hace algunos días.

“Bueno, se jodió esto... Tengo TikTok”, dijo la intérprete, seguramente sabiendo la ola de críticas que recibiría, pero pese a eso no desaprovechó el tiempo y grabó junto a Juan Magán un pequeño trozo de la canción "Madrid x Marbella", que tuvo muy buena recepción en la cuenta del español nacionalizado dominicano.

El Tik Tok de Belinda ya cuenta con más 600,000 reproducciones y casi 80,000 seguidores que no quieren perderse las novedades de la cantante a pesar de sus dichos acerca del uso de la plataforma.

Lee También