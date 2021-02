Duro golpe para Berchelt: el técnico del Alacrán podría no estar en la pelea frente a Valdez

El próximo sábado Miguel Berchelt defenderá su Título Mundial CMB Superpluma frente a Oscar Valdez, en lo que se considera la primer gran pelea del año. Sin embargo, el Alacrán podría no contar con su entrenador, Alfredo Caballero, debido a que tiene problemas con su visa.

El próximo sábado en la Burbuja del MGM Grand de Las Vegas se dará una de las peleas más importante del año cuando Valdez y Berchelt choquen en una guerra mexicana. A su vez, se dará el gran duelo entre los mejores técnicos de México ya que en la esquina de cada boxeador estarán Alfredo Caballero y Eddy Reynoso.

Sin embargo, en las últimas horas el equipo del Alacrán Berchelt tuvo un duro golpe porque el no pudo viajar su técnico. Según lo informado por varios medios, el entrenador del nacido en Cancún tiene problemas con el visado, por lo que no puede ingresar a Estados Unidos.

Poder mexicano ����



VIDEO ⏯ Aquí te dejamos el knockout de Mauricio Lira https://t.co/7hOsFPNqYt — Bolavip México (@BolavipMex) February 17, 2021

“A todos les puede pasar un contratiempo, la verdad estoy feliz, no tengo ningún problema por eso. Sé que Alfredo llegará, aquí va a estar conmigo, ustedes lo van a ver el día del pesaje, lo van a ver en mi esquina. La verdad que no me preocupa nada de eso y estoy listo y preparado para la guerra", expresó el Alacrán en conferencia de prensa según lo informado por Diario Récord.

Y agregó: “Caballero va a estar conmigo, sé que va a estar ese día, sé que es una pelea importante para él y para mí y no podemos estar lejos. A final de cuentas él ha trabajado también para esto, sé que él está muy contento de enfrentar a Óscar y a Eddy Reynoso y sin duda sé que estará conmigo y vamos a hacer una gran pelea”.

Lee También