Bill Withers, ícono y leyenda del soul, fallece a los 81 años

El mundo de la música está de luto. La leyenda del soul Bill Withers falleció el pasado lunes 30 de marzo en Los Angeles a los 81 años. La noticia se confirmó esta mañana luego de que la revista Rolling Stones informara sobre un comunicado que entregó la familia. Según informaron, el cantante estadounidense murió debido a complicaciones cardiacas.

Withers saltó a la fama en la década de los '70 gracias a sus éxitos como "Ain't No Sunshine", "Grandma's Hands", "Just the Two of Us", "Lean on Me", "Lovely Day" y "User Me". Por su destacada carrera, ingresó al Salón de la Fama de los Grammy en 1999 y, el maestro del soul Stevie Wander, lo incluyó en el Salón de la Fama del Rock and Roll, en 2015.

Bill Withers y Paul McCartney.

"Estamos devastados por la pérdida de nuestro amado, devoto esposo y padre. Un hombre solitario con un corazón conducido para conectar al mundo con su poesía y música. Él le habló honestamente a la gente y las conectó unas con otras", dice el comunicado de la familia. "Vivió una vida privada junto a sus familiares y amigos íntimos, pero su música le pretenecerá al mundo para siempre. En este difícil momento, rezamos que su música ofrezca entretenimiento a los fanáticos que cuidan a sus seres queridos".

Una leyenda que nos deja... pero siempre nos acompañará de alguna manera. Bill Withers pic.twitter.com/aLBrgGtDY9 — David Villar (@DVillar74) April 3, 2020

El tres veces ganador del premio Grammy sacó ocho discos en sus carrera antes de salir del ambiente artístico en 1985. Sin lugar a duda, dejó su marca en la música y será siempre considerado una leyenda del soul. Aunque la mayoría de sus grandes éxitos fueron creados y los '70, muchos de ellos continuaron escuchándose durante el pasar de los años. Incluso, "Lean on Me" volvió a surgir en la últimas semanas como un himno de esperanza y solidaridad en tiempos de coronavirus.

Withers y sus canciones quedarán para siempre en los corazones de los fanáticos del soul y la música en general. Además, muchos artistas continuaron interpretando sus temas incluso después de que haya decidido dejar el ambiente artísticio.

