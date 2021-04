Bomba: Ryan Garcia desilusiona a sus fanáticos con su último anuncio

Ryan Garcia comenzó de la mejor manera el 2021 luego de que se haya consagrado Campeón de Mundo Interino Ligero del CMB, por lo que se predisponía para enfrentar a Javier Fortuna en su primera defensa mundialista. Sin embargo, en las últimas horas, el peleador de Eddy Reynoso anunció que no va a presentarse el próxima 9 de julio.

En Goloden Boy Promotion estalló una bomba impensada luego de que el boxeador más influyente de la compañía haya anunciado que se bajaba de su próxima pelea. “Sin comentarios”, expresó Eric Gómez, presidente de la promotora, a Dan Rafael tras darse a conocer la noticia del nacido en California.

"Sé que esta noticia puede ser decepcionante para algunos de mis fanáticos, pero hoy anuncio que me retiraré de mi pelea del 9 de julio", escribió Ryan Garcia en sus redes sociales para explicar los motivos por lo que no iba a pelear. Y agregó: “En este momento es importante controlar mi salud y bienestar. He decidido tomarme un tiempo libre para concentrarme en convertirme en una versión más fuerte de mí mismo. Espero volver pronto y estoy deseando volver al ring cuando esté más saludable. Quiero agradecer a Dios, a mi familia, a mis médicos y a quienes me apoyan”.

Por otro lado, tras enterarse de la noticia, Óscar de la Hoya, CEO de Golden Boy Promotion, le dijo a Dan Rafael “No lo sé. Acabo de ver esto”. De esta manera, la empresa del excampeón del mundo recibe un duro golpe en plena recuperación económica luego de un 2020 en el que pudo hacer una sola cartelera en plena crisis sanitaria.

Javier Fortuna espera decisiones el CMB

Por otra parte, desde el círculo de Javier Fortuna esperan que el Consejo Mundial de Boxeo tome cartas en el asunto y despoje a Ryan Garcia de su cinturón. “Tengo un contrato firmado, pero ¿qué hago con un contrato firmado? Lo único que necesito es una solución. Tal vez cambió de opinión sobre la lucha contra Fortuna. Sea lo que sea, le deseo una pronta recuperación”, expresó Sampson Lewkowicz, promotor del dominicano.

