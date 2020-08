Borró la foto al instante: la novia de João Félix mostró una parte íntima del jugador en Instagram

Exteriorizando sus vidas a través de las redes sociales, las personas, con el correr del tiempo, se volvieron propensas a tener algunos fallos a la hora de publicar cosaas de índole privada por error. Un ejemplo más que claro fue el que Magui Corceiro, pareja de João Félix, protagonizó en Instagram.

La novia de Joao Félix acaba de subir una foto de los huevos de su novio.pic.twitter.com/ZYTT5ZmpwV — Bruno (@Antetobrun0) August 8, 2020

El pasado fin de semana, de forma más que imprevista, la media naranja del jugador del Atlético Madrid publicó una historia que impresionó a todos sus seguidores por cuestiones lógicas. Generando una gran repercusión de por medio, la diva no tardó en darse cuenta que posteó una postal de nada más ni nada menos que un testículo.

El descargo de la novia de João Félix (Foto: Twitter)

Tomando cartas en el asunto y buscando exteriorizar su incredulidad, Magui eliminó la publicación y efectuó una pequeña explicación a través de una nueva historia. En la misma, burlándose de ella misma por lo sucedido, marcó que el protagonista de la postal subida por error no es alguien que ella conozca.

João Félix se tomó la situación con humor (Foto: Captura)

El atacante portugués no tardó en hacerse eco de los memes que comenzaron a circular en redes sociales. Aunque optó por no darle mucha importancia al fallo de su pareja, João le dio 'Me gusta' a una postal en donde se puede ver a un Balón de Oro editado sobre la parte íntima que se asomaba en la publicación de Corceiro.

Afortundamente, ambos se tomaron con humor el desliz y optaron por seguir con sus vidas sin hacerse mucho problema por lo acontecido y dejando el suceso como una mera anécdota para contarle a todos sus conocidos.

Lee También