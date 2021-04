¡Hay tiro! El Vaquero Navarrete cargó con munición pesada contra Pitufo Díaz

El próximo sábado Emanuel el Vaquero Navarrete tendrá uno de los combates más complicados de su carrera cuando defienda su Título Mundial Pluma OMB frente Christopher Diaz en Florida. Y a horas para la pelea, el nacido en San Juan Zitlaltepec dijo que su rival va hacer una pelea difícil que consta en golpear y evitar la fajarse.

El mexicano sabe muy bien que ya en las 126 libras comienza a subir la vara tras haber dominado con mucha claridad en el peso súper gallo. Sin embargo, Rubén Villa evidenció dos detalles del Vaquero: que comienza a perder su poder en pluma y que si lo boxean pueden ganarle por puntos.

Esto último lo anticipó Emanuel Navarrete en la conferencia de prensa de la tarde noche de hoy con el puertorriqueño a su lado. “Pienso que Pitufo va a pelar de una manera que tal vez no me favorezca y tratar de sacar ventaja por su velocidad. Pero trabajamos mucho en esos aspectos. Vamos con alguien que se va a mover mucho. Vamos preparados para cualquier estrategia”, opinó el Campeón del Mundo OMB.

Y agregó: “Quiero pelear de frente y no estar corriendo. Me gusta más plantarme, que él lo haga, se abre más la pelea y la harán más interesante. Depende más del Pitufo, si dijo que saldrá a evadir la pelea, no será tan fácil que dejemos huella”.

Por último, Emanuel Navarrete destacó que el no cree que lo pueda golpear si lo boxea porque él tiene mayor alcance. “No me lastiman tan fácil y si entran a mi terreno, mi pegada también me ayuda. La gente quiere una pelea explosiva, quiere emoción, Pitufo está obligado a buscar una gran pelea”, finalizó el Vaquero.

