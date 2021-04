Promesa de knockout: El Vaquero Navarrete sabe qué tipo de victoria debe conseguir ante Pitufo Díaz

Uno de los peleadores mexicanos más importantes de la actualidad, después de Saúl Álvarez y Juan Francisco Estrada, se llama Emanuel el Vaquero Navarrete. Esto se debe a la victoria espectacular que tuvo contra Isaac Dogboe, la cual lo llevó a encadenar cinco defensas exitosas con su cetro OMB de las 122 libras.

A pesar de esto, hoy, el nacido en San Juan Zitlaltepec lo tiene como Campeón del Mundo Pluma OMB y en plena preparación para defenderlo ante al puertorriqueño Christopher Pitufo Diaz el próximo 24 de abril. En otras palabras, el mexicano comienza a subir el nivel luego de haber reinado en supergallo.

“Díaz es un peleador que representa peligro, que viene con mucha seguridad para ganar. Sabemos que Díaz ha perdido con peleadores de clases A por lo que será un reto bastante grande ganarle, y más ganando por KO. Boxísticamente hablando, es un peleador bastante fuerte y duro, y que no hay que bajarle la guardia nunca”, expresó el Vaquero Navarrete de manera exclusiva a Bolavip.

El Vaquero Navarrete satisfecho con el campamento

El Vaquero comenta que tuvo un gran campamento. (IG: emanuel_vaquero_navarrete)

Uno de los puntos clave de cara al choque del próximo 24 de abril es la preparación del Vaquero ya que retorna tras haber estado casi seis meses sin pelear. Debido a esto el Campeón OMB Pluma comentó que realizó gran parte de su preparación en Tijuana.

“Realmente fue muy variado el tipo de sparring. Trabajamos en el fortalecimiento físico y la velocidad. Creo que fue algo muy enriquecedor de todos los aspectos. En cuanto a los sparrings fue muy variado, pero se trabajó bastante bien”, comentó el mexicano al referirse sobre el trabajo que hizo.

Por otra parte, Navarrete explicó que la gran inactividad que tuvo le pasó factura para volver a los entrenamientos de cara al choque mundialista. “Me costó retomar la condición. Como mencionas, fui un peleador muy activo. Desde que me convertí campeón en las 122 agarré una actividad bastante buena y creo que esta vez fue largo el descanso”, explicó el Vaquero.

Y agregó: “No me costó el hecho de retomar el entrenamiento, pero si afectó el descanso, el cual fue bastantito porque fueron 3 a 4 meses. Perdí un poco de distancia. Fue difícil agarrar cancha, un poquito de distancia, de acomodarme con los entrenamientos fuertes”.

Emanuel Navarrete vs. Ruben Villa: su reacción tras volver a ser campeón

El mexicano tundió a Villa por la pelea que propuso. (IG: emanuel_vaquero_navarrete)

A pesar de que no enfrentó al resto de los campeones, el Vaquero fue la gran estrella en las 122 libras al dejar marcada la estirpe mexicana en cada pelea. Su récord habla por si solo, el cual se compone de cinco defensas exitosas, cuatro ganadas por la vía rápida.

El salto a las 126 fue inminente y quedó bien colocado para enfrentar a un Ruben Villa contra quien no pudo lucirse. “Tratamos de hacer lo mejor posible en cuanto a la preparación. No fue la mejor versión del Vaquero, pero si cabe mencionar que Villa no presentó entusiasmo en el momento de la pelea. Su plan fue correr mucho y, aunque si punteó mucho, y tal vez se llevó varios rounds, creo que le faltó un poquito más de propuesta”, comentó Navarrete sobre su última victoria en el 2020.

Y agregó: “No fue frustración, pero si me decepcionó un poco que llegue un peleador como Villa a intentar ser contendiente al título mundial y no presentar agallas para llevarse el Título Mundial. Era como voy a sacar la pelea a como dé lugar y punto. Su plan era sacar la pelea independientemente como sea. Me molestó las tarjetas porque, si no hubieran estado las caídas, Villa me daba una golpiza por puntos. No creo que la pelea haya sido tan pareja como las tarjetas indicaban. Son cosas que pasan y puedo seguir aprendiendo con la victoria”.

El Vaquero Navarrete y su mirada ante las críticas que recibe

El Vaquero reiteró que no le presta atención a las críticas. (Jam Media)

Pelea a pelea el Vaquero Navarrete ratifica su estatus como de los mejores exponentes mexicanos, pero los análisis comienzan a ser más profundos por el estilo de pelea que lleva adelante. A pesar de esto, el mexicano argumenta que él sabe que debe mejorar, pero fue esta manera de pelear que lo llevó a ser campeón del mundo.

“No me estoy presionando tanto en eso. Quiero seguir desarrollando mi trabajo, quiero seguir desarrollando en los aspectos que me faltan mejorar. Me siento muy cómodo con mi trabajo, soy un peleador de 37 peleas profesionales, no tengo ningún corte, nunca me noqueado, no me han tirado, posiblemente me han lastimado una o dos veces, muy rara vez”, explicó el Campeón del Mundo sobre las críticas que recibe.

Y agregó: “Entonces, esto habla muy bien en mi así usted o la gente del boxeo hablen de que recibo muchos golpes. Nunca me han puesto mal. No sé porque la gente menciona tanto eso (de mi estilo). Sí, tal vez el estilo no es el más talentoso o el más pulcro, pero como te digo me ha funcionado bastante bien. Yo voy a seguir con esto, y a seguir mejorando en ciertos aspectos. Voy a seguir adelante con lo mío y que la gente hable”.

Emanuel Navarrete vs. Christopher Díaz: su opinión de la pelea

El Vaquero dijo que sabe que Díaz viene con ganas de ganar. (IG: emanuel_vaquero_navarrete)

A pesar de las críticas, el Vaquero tiene en la mira su regreso al ring cuando realice su primera defensa mundialista frente al puertorriqueño Christopher Díaz, quien solo ha perdido ante Shakur Stevenson y Masuky Ito y ostente un récord 22 peleas ganadas. Ante él, el mexicano no duda de que habrá una guerrera el próximo fin de semana en Florida.

“(Christopher) Díaz es un peleador que representa peligro, que viene con mucha seguridad para a ganar. Sabemos que Díaz ha perdido con peleadores de clases A por lo que será un reto bastante grande ganarle, y más ganando por KO. Boxísticamente hablando, es un peleador bastante fuerte y duro, y que no hay que bajarle la guardia nunca”, comentó sobre el retador que tendrá el próximo sábado.

Por otro lado, el Vaquero reiteró que sabe muy bien que el Pitufo Díaz se preparó mucho para el combate y que no lo subestima al decir que “espero que Díaz venga bastante fuerte, yo me prepare mucho, viene solo a Tijuana con mi equipo de trabajo y alguien tiene que pagar los platos rotos, y Díaz es quien está en mi camino”. Y agregó: “Vamos a trabajar mucho para que sea pronto la victoria, para ver si la podemos ganar por KO. Y si no se puede en los primeros rounds, vamos a mermarlo y ganar por el KO en los últimos rounds. Ese el chiste”.

Los planes del Vaquero Navarrete para el futuro

El Vaquero dijo que quiere consolidarse en el mundo. (Jam Media)

El Vaquero deja claro que va pelea a pelea, por lo que no se anima a decir si cuál va a ser el próximo paso a dar. Sin embargo, el nacido en San Juan Zitlaltepec, tiene sus objetivos claros para el futuro de su carrera.

“Encantado de pelearle a cualquier otro campeón. Encantado en tener dos, tres o cuatro fajas en mis hombros. Es un reto importante, pero para eso se trabaja”, expresó el Campeón OMB sobre lo que gustaría en un futuro. Y agregó: “Rey Vargas sin duda alguna es una pelea muy atractiva para la afición mexicana, principalmente porque rivalidad en mi categoría anterior”.

Por último, Emanuel Navarrete no anda con chiquitas, no se quiere quedar estancado con un par de campeonatos en el peso pluma y ya avisa que quiere ser un referente en el boxeo mexicano. “Primero que pienso unificar en esta división o en otra. Sé que es muy difícil, pero de la mano del trabajo voy a ser un campeón reconocido mundialmente, con muy buena oposición boxística en mi país. Mi última meta será esa”, finalizó el Vaquero.

Lee También