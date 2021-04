Dijo lo que todos piensan: Julio César Chávez Jr. no quiere dejar dudas ante Silva

El próximo 19 de junio Julio César Chávez Jr. hace su estreno en el 2021 frente a Anderson Silva, expeleador de la UFC, en lo que en la misma cartelera en la que su padre hará su última exhibición. Por otro lado, en el día de hoy el excampeón del mundo de los medianos no se quitó el traje de favorito y dijo que debe ganar a como dé lugar.

El hijo del ídolo mexicano busca una manera rápida de volver a estar en las grandes ligas del boxeo luego de que no haya podido encontrar su camino tras perder por puntos frente Sergio Maravilla Martínez. A su vez, sus derrotas con Canelo Álvarez y Daniel Jacobs lo alejaron más de los grandes focos del deporte de los puños.

A pesar de esto, Chávez Junior considera que aún puede dar que hablar en el boxeo por lo que busca encontrar esa oportunidad luego de vencer a Anderson Silva. “Un peleador de UFC cuando entra al boxeo, como ya pasó algunas veces, no saben boxear, entonces mucha gente no da el crédito que realmente tiene el pelear con una leyenda como Anderson Silva, que es un gran peleador de las Artes Marciales Mixtas y aparte es un buen boxeador”, expresó el peleador mexicano, en conferencia de presa, quien espera regalarle una victoria a su padre en su última exhibición.

Chávez Jr. dijo que no tiene excusas para no perder. (Getty)

Y agregó: “Es peligroso, es un rival que sabe lo que está haciendo, una persona inteligente, que sabe pelear y va a ser una prueba difícil, no tiene un estilo fácil. Es un arma de doble filo, mucha gente piensa que uno de la UFC no le puede pegar a un boxeador, entonces eso corre en contra mía pues tengo que ganar a como dé lugar porque supuestamente ellos no saben boxear".

"Espero que mi papá @Jcchavez115 se retire de las exhibiciones viéndome ganar, es lo que él quiere y espero concedérselo porque un día después es el Día del Padre, para dárselo de regalo".- @jcchavezjr1 ����������������@record_mexico pic.twitter.com/Q6TyBENue8 — Jocelin Flores (@Jocelinflores) April 7, 2021

Por otra parte, Andreson Silva habló del combate al decir que ama el boxeo y se está preparando para ganar por la vía rápida.

