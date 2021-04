Se desilusionan los fanáticos: Tyson Fury le dio un ultimátum a Eddie Hearn y Anthony Joshua

Uno de los grandes combates que piden los fanáticos del boxeo es el choque entre Tyson Fury y Anthony Joshua por los Títulos Mundiales Pesados AMB, CMB, FIB, OMB y The Ring Magazine. A pesar de que se esté cerca de un acuerdo, el Rey de los Gitanos dijo que si no recibe una oferta para el hoy dejará de pensar en el combate con su compatriota.

No hay dudas de este choque es uno de los más esperado luego de que el británico le haya propiciado una paliza a Deontay Wilder, a quien derrotó por KO en la vuelta siete. Debido a esto es que se espera una pelea entre los dos mejores pesados de la actualidad.

Tras una larga espera, todo estaría listo para que el combate se lleve adelante, pero pasa el tiempo y el contrato no se cierra, por lo que Tyson Fury comienza a impacientarse. “Ya antes, me han dicho lo mismo, que hay bastantes ofertas importantes sobre la mesa. De algunos jugadores importantes, muy interesados y emocionados de finalmente escuchar lo que son y ver si son una, factible y dos, pueden hacer que suceda en cualquier país que gane la sede”, expresó el Rey de los Gitanos en Behind The Gloves.

Y agregó: “Tenemos que ir al lunes, martes a más tardar. Si no sé nada para el martes, voy a seguir adelante, porque ha pasado mucho tiempo. Ahora, finalmente, las ofertas están sobre la mesa. Los revisaremos y tomaremos el mejor”.

Cabe recordar que Tyson Fury no pelea desde febrero de 2020 cuando venció a Deontay Wilder, mientras que Anthony Joshua regresó el pasado 12 de diciembre frente a Kubrat Pulev.

