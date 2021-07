Qué canal transmite Arabia Saudita vs. Brasil por los Juegos Olímpicos de Tokio 2020

Brasil es uno de los grandes candidatos a quedarse con el oro de fútbol masculino en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. El seleccionado comandado por André Jardine, que tiene a Richarlison como gran figura, lidera su Grupo, aunque no debe relajarse porque Alemania y Costa de Marfil le pisan los talones. Este miércoles 28 de julio jugará ante Arabia Saudita con la ilusión de meterse en cuartos de final. Enterate cómo VER EN VIVO y EN DIRECTO el partido por TV y streaming.

Los brasileños, que vienen de ser subcampeones de la Copa América, llevaron a sus refuerzos de lujo y sueñan con dar pelea en los JJOO. Richarlison, que fue parte del equipo de Tité en el certamen que organiza la Conmebol, es el máximo referente del grupo y, hasta ahora, el goleador de los Juegos. ¿Podrá demostrar su talento ante Arabia Saudita y conseguir la clasificación?

Enfrente, los árabes no tuvieron una buena participación en un grupo durísimo. Dirigidos por Saad Al-Shehri, no ganaron ningún partido y anhelan sumar de a tres para bajar a Brasil de la pelea. Claro, matemáticamente no hay chances de que accedan a los cuartos de final. ¿Y si dejan sin medalla a la máquina Verdeamarela?

+Richarlison, la bandera de los brasileños

Arabia Saudita vs. Brasil: ¿cuándo y a qué hora juegan por el torneo de fútbol de Tokio 2020?

El partido se llevará a cabo este miércoles 28 de julio, desde las 05.00 horas de Brasil.

Horario por país

Brasil: 05.00

Uruguay: 05.00

Argentina: 05.00

Bolivia: 04.00

Colombia: 03.00

Chile: 04.00

Ecuador: 03.00

España: 00.00

Estados Unidos: 01.00 PT y 04.00 ET

México: 03.00

Paraguay: 04.00

Perú: 03.00

Arabia Saudita vs. Brasil: ¿dónde ver el partido por el torneo de fútbol de Tokio 2020?

El compromiso se podrá observar EN DIRECTO, en la Argentina, a través de las señal de Youtube de Marca Claro. Además, será transmitido ONLINE para todo el mundo vía streaming por Marca Claro y Claro Sports. Por su parte, SporTV será el encargado de transmitirlo para todo Brasil.