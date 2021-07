Britney Spears: La historia de una princesa atrapada

Después de más de una década, Britney Spears ha levantado la voz y ha revelado cómo se siente traumatizada por su padre Jamie Spears, quien desde el 2008 mantiene su tutela legal y control sobre su fortuna. Esto solo forma parte de una serie de eventos que han dañado emocionalmente a la Princesa del pop a lo largo de su carrera.

En febrero de este año, fue estrenado el documental "Framing Britney", que mostró el lado oscuro de la fama de la estrella y del constante escrutinio y acoso que ha vivido por parte de los medios, desde que era menor de edad e iniciaba su carrera. Hasta el momento, miles de fans alrededor del mundo y diversos artistas se han unido a través del movimiento #FreeBritney para brindarle su apoyo.

Desde muy joven ha tenido que soportar entrevistas con preguntas sexistas, paparazzis detrás de ella las 24 horas, la traición de las personas en las que más confiaba, el ser separada de sus hijos y hasta la prohibición de tomar decisiones en su vida. Este listado reúne los 15 momentos que hundieron en una profunda depresión a Britney Spears y la convirtieron en una princesa atrapada.

15. "¿Demasiado sexy, demasiado pronto?"

Desde que Britney fue lanzada como una estrella a los 17 años, el concepto que los ejecutivos discográficos le dieron fue la de una niña inocente pero sexy a la vez, sin que ella se diera cuenta, su imagen fue sexualizada a su corta edad, por lo que los medios no dejaban de señalar su apariencia más que su talento.

Britney Spears en el clip de Baby one more time. (Foto: captura de pantalla Youtube)

Los comentarios directos de la prensa sobre su cuerpo eran constantes Como ejemplo, basta recordar la entrevista en Holanda en 1998, durante la promoción del álbum '...Baby One More Time', donde el presentador Ivo Niehe cuestionó a Britney Spears sobre sus senos. Ella aún era menor de edad pero en esa época a nadie le escandalizó la pregunta.

La revista People de febrero del 2000 mostraba a Britney Spears de 19 años en su portada, con el titular “Too sexy, Too soon?” (¿Demasiado sexy, demasiado pronto?) y debajo un texto que decía: “Las niñas la aman, pero su imagen deja a sus madres nerviosas”. Cuestionando la forma “atrevida” de vestir de la cantante.

14. Tuvo que admitir que ya no era virgen

Britney Spears y Justin Timberlake se conocieron siendo aún niños en el Mickey Mouse Club, varios años después formalizaron su relación, en el 2000, cuando ambos eran grandes estrellas juveniles del pop, sin duda fueron la pareja del momento.

Britney Spears y Justin Timberlake. (Foto: Getty images)

Ella mantuvo ante los medios que esperaría a estar casada para perder su virginidad, pero después de terminar su noviazgo en el 2002, la prensa no dejó de presionarla. Fue el mismo Timberlake quien habló del tema en una entrevista en ABC News, por lo que Britney Spears reconoció a la revista W que perdió la virginidad con su ex novio: "Sólo me he acostado con una persona en toda mi vida...yo pensé que él era el elegido", agregó. "Pero me equivoqué. Nunca pensé que iría a contárselo a Bárbara Walters".

13. ¿Timberlake la utilizó cómo estrategia de marketing?

Tras la ruptura, Britney Spears también fue señalada como la responsable por una infidelidad, esa campaña de desprestigio fue difundida por los medios y potencializada por el video 'Cry Me a River', de Timberlake, en el que aparecía una chica con el mismo look de la Princesa del Pop.

Justin Timberlake (Foto: Getty images)

En 2002, Timberlake acababa de abandonar la boy band N’Sync y estaba debutando como solista con su disco 'Justified', material al que pertenece la canción 'Cry Me a River' y con la que ganó el premio Grammy por mejor interpretación vocal pop masculina. Y aunque nadie puede negar su talento musical, muchos fans siguen creyendo que las declaraciones que hizo sobre Britney fueron parte de su estrategia de marketing.

12. Dos divorcios rompieron el sueño de un “felices para siempre”

Uno de los sueños de Britney era encontrar el amor, pero dejarse llevar por un corazón roto quizá la orilló a tomar decisiones precipitadas. En una noche de fiesta, se casó en La Vegas con uno de sus mejores amigos, Jason Allen Alexander, en el 2004, sin embargo anularon su boda después de 55 horas. Ese mismo año, la Princesa del Pop se casó con Kevin Federline, su bailarín y padre de sus dos hijos. Pero la vida llena de fiestas de su esposo orilló a la cantante a presentar en el 2006 la demanda de divorcio, alegando diferencias irreconciliables.

Britney estuvo casada con Jason Allen Alexander y con Kevin Federline (Fotos: Instagram @capsule98 y Getty images)

11. Fue señalada como “mala madre”

La intérprete de 'Toxic' sufrió depresión post parto tras el nacimiento de su primer bebé y un tropiezo ante las cámaras le costó mucho. El 18 de mayo de 2006, durante su segundo embarazo, la cantante estaba saliendo de un hotel en Nueva York con su hijo Sean Preston en uno de sus brazos, mientras que con la otra mano sujetaba un vaso. Los periodistas que la esperaban no dejaban de repetir su nombre y por un mal paso tropezó, por lo que el pequeño estuvo a punto de caerse.

Britney Spears fue acosada por los paparazzi aún durante sus embarazos (Foto: Getty images)

La cara de la estrella demostraba lo cansada que estaba y antes de subir a su camioneta expresó: "Esta es la razón por la que necesito una pistola". Tras el incidente, la Princesa del Pop acudió a un restaurante cercano y fue captada en quizá uno de sus momentos más tristes, ya que estaba llorando junto con su bebé. Mientras que los medios cuestionaban su capacidad para ser madre y especulaban que estaba bajo el influjo de alcohol.

10. Se convirtió en el money-maker de los paparazzis

El acoso de los medios era intenso, eran los años de oro de los paparazzis, ganaban cifras descomunales por cada foto de la estrella. Imágenes como la de Britney entrando en el baño de una gasolinera descalza o saliendo del coche sin ropa interior reflejaban el colapso de una estrella.

Britney perseguida por los papararazzis (Foto: Getty images)

“Todo explotó cuando tuvo su primer hijo con Kevin Federline. Todos querían un pedazo de Britney. Los medios sensacionalistas pagaban mucho dinero. Cuando estás atrapado en todo eso, en esa telaraña, realmente no ves por lo que está pasando el famoso”, apuntó el ex paparazzi Daniel Ramos, entrevistado en el documental de Britney Spears.

9. La muerte de su tía Sandra Bridges

El 2007 es el año que hundió en una profunda depresión a Britney. Acababa de tener a su segundo hijo, todos los medios hablaban de su divorcio, su relación con los paparazzi se volvió cada vez más tensa y perdió a una de las personas más importantes en su vida, su tía Sandra Bridges. La hermana de su madre falleció a finales de enero tras años de luchar contra un cáncer.

Britney asistió al funeral pero se fue rápidamente. “Apenas se hablaba por aquel entonces con sus padres, que pretendían ingresarla en una clínica de desintoxicación”, de acuerdo a la Revista Vanity Fair.

Britney Spears no podía ocultar la tristeza. (Foto: Getty images)

8. Britney Spears se rapó y sus guardaespaldas la traicionaron

En febrero de 2007, Britney entró en una peluquería de Los Ángeles y se afeitó ella misma la cabeza ante la lente de varios fotógrafos. El documental titulado Britney Spears: Breaking Point de la televisión británica mostró la verdad tras esa noche.

El cabello de Britney se pretendía vender en Internet (Foto: Getty images)

De acuerdo con la propietaria del salón, Esther Tognozzi, la intérprete de 'Oops!...I Did It Again' fue traicionada por su personal de seguridad, quienes la expusieron ante los fotógrafos: "Tenía dos guardaespaldas, supuestamente vigilando para asegurarse de que los paparazzi no estuvieran tomando fotos, y uno de ellos seguía abriendo las persianas", narró para Daily Mail.

7. Federline pidió la custodia exclusiva de sus hijos

Kevin Federline decidió quitar la custodia compartida, que mantenía hasta el momento, de sus dos hijos con Britney Spears y solicitar la tutela exclusiva, además de una costosa pensión para mantener el nivel de vida que llevan los niños.

Sean Federline y Jayden Federline en el 2018. (Foto: Getty images)

Britney sintió miedo de no volver a sus hijos y cayó en una profunda depresión. La Princesa del Pop ingresó en un centro de desintoxicación por tercera vez en una semana donde le diagnosticaron un cuadro de bipolaridad.

6. Se sintió acechada y rompió la ventana de un paparazzi

Después de permanecer internada, Spears acudió a casa de su exmarido Federline, con la intención de poder ver de nuevo a sus hijos, pero no obtuvo respuesta. La impotencia y la tristeza, la hicieron colapsar y no toleró más el hostigamiento de los medios. Descargó toda su rabia sobre el coche de un paparazzi y lo golpeó en repetidas ocasiones con un paraguas. Era una madre desesperada a la que le estaban negando poder abrazar a sus hijos.

Britney era perseguida en todo momento por las cámaras. (Foto: Getty images)

“Esa noche no fue una buena noche para ella”, dijo en el documental ‘Framing Britney’ el entonces fotógrafo, Daniel Ramos. “No fue una buena noche para nosotros. Pero fue una buena noche para nosotros, porque fue una inyección de dinero”.

5. Su regresó a los escenarios fue una pesadilla

'Blackout' fue el álbum que marcó el regreso de Britney a los escenarios, publicado el 30 de octubre de 2007, después del quiebre en su vida personal. La Princesa del Pop se presentó en los MTV VMAs 2007 interpretando la canción 'Gimme More'. Las críticas destacaron que se trató de un show con playback, en el que la estrella que había acostumbrado al público por sus fantásticas presentaciones, ahora parecía cantar sin entusiasmo. A pesar de todo fue un éxito de audiencia para MTV.

Britney Spears en los MTV Video Music Awards 2007 (Foto: Getty images)

Casi 14 años después, lo que pasó realmente aquella noche por fin fue revelado. De acuerdo a la revista Quién, Dustin Knouse, el director creativo de Criss Angel, explicó que La Princesa del Pop tenía planeado un show totalmente diferente junto al ilusionista, pero el neoyorkino postergó los ensayos hasta que finalmente canceló su participación 24 horas. “Spears tuvo que aprenderse nuevos pasos de la coreografía, le tuvieron que buscar un nuevo vestuario que al final fue un look antiguo que no le quedó del todo”, declaró

4. La noche en la que perdió su libertad

En el 2008, Kevin Federline mantenía la custodia de sus hijos, por lo que Britney solo podía verlos por una horas. Después de una visita, ella abrazó a uno de sus pequeños y se encerró en el baño, esa decisión de querer tener a su hijo más tiempo aquella noche le costaría perder su autonomía. Fotógrafos, policías, helicópteros y ambulancias llegaron a las puertas de la mansión en la que vivía la cantante, la escena terminó cuando una ambulancia la llevó a la fuerza a un centro psiquiátrico.

Britney puede convivir poco con su hijos. (Foto: Getty images)

3. ¿Su mánager la drogaba a escondidas?

Sam Lufti fue el mánager de la cantante entre 2007 y 2008, después de que ella fuera ingresada a rehabilitación el agente buscó quedarse con la tutela de Britney, de acuerdo a una fuente cercana del portal Page Six. La madre de Spears acusó a Lutfi en su libro de 2008, 'A través de la tormenta: una historia real de fama y familia en un mundo de tabloides', de haberse aprovechado de la depresión de la intérprete y darle a escondidas drogas en su comida, para así alejarla de toda su familia.

Britney Spears junto a su ex mánager Sam Lufti. (Foto: Getty images)

2. No puede utilizar su dinero

Tras ingresar al centro psiquiátrico en 2008 por sus acciones y problemas con las drogas, la cantante fue considerada incapacitada para llevar las riendas de su vida. Fue así que su padre, James Parnell Spears, se convirtió en la persona que controla todo el patrimonio de la estrella desde entonces.

Britney Spears vive sometida desde el 2008. (Foto: Instagram @Britneyspears )

De acuerdo a la BBC, “de manera ininterrumpida durante todos estos años, James Spears se ha encargado de decidir cómo, cuándo y dónde es gastado el dinero de su hija, cuyo patrimonio está valorado actualmente en unos $60 millones de dólares”.

1. No le permiten volver a ser madre

Tras guardar silencio por 13 años Britney Spears alzó la voz sobre la tutela bajo la que vive, dando detalles de su “abusiva” custodia, donde además de estar bajo un control excesivo, la han hecho consumir litio en contra de su voluntad. Pero quizá uno de los puntos que más ha impactado a su fans, es la declaración de la artista sobre que no le permiten casarse ni tener otro hijo, ya que le han negado el derecho a removerse el dispositivo intrauterino (DIU).

Britney Spears y su novio Sam Asghari. (Foto: Instagram @Britneyspears )

