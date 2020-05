Brittney Palmer, la Octagon Girl que se robó todas las miradas en el regreso de la UFC

Después del frustrado intento de regresar a la acción el 18 de abril, UFC regresó con todo este sábado en Jacksonville, Florida, para no dejar ninguna cuenta pendiente por el alto nivel de cada uno de los combates que ofreció la cartelera, especialmente los dos estelares de los que resultaron ganadores Henry Cejudo y Justin Gaethje.

Es cierto que no hubo público, pero sí hubo tiempo para que la belleza de Brittney Palmer traspasara las pantallas alrededor del mundo. La californiana, de 32 años, engalanó la noche como Octagon Girl, una actividad en la que tiene ya larga experiencia y que la ha llevado a ser tapa de la revista Playboy y elegida, en 2012, como Ringcard Girl of the Year.

Durante toda la jornada, la modelo, conductora y diseñadora fue compartiendo diferentes momentos de la intimidad del evento a través de sus redes sociales. Destacó el gran operativo sanitario que se llevó a cabo como prevención en tiempo de coronavirus y quedó tan sorprendida como el resto del mundo cuando Henry Cejudo anunció su retiro tras derrotar a Dominick Cruz.

Tras un descanso reparador luego de una larga velada, volvió a agradecer a todos los que hicieron posible la realización de la primera cartelera de UFC en tiempos de pandemia. "Gracias a todos los que continúan apoyándonos en UFC. Realmente amo este deporte y amo lo que hago. Hubo algunas peleas épicas anoche, algo que todos esperábamos", comenzó escribiendo en Instagram.

Y agregó: "La gente me pregunta cómo se sintió estar solos, sin público. Se sintió como si estuviéramos en el set de una película, como los buenos días de WEC. Estoy muy feliz de volver al trabajo. Muy agradecida".

Lee También