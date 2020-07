Gran enfado de Paola Jara por broma pesada que le hizo Jessi Uribe

Parece que la relación entre Jessi Uribe y Paola Jara va muy bien. Entre los dos hay muy buen ambiente, tanto que ya se hacen bromas y no tardan luego en publicarla en las redes sociales. Ahora, fue el cantante bumangués quien hizo la jugada maestra mientras su pareja estaba realizando ejercicio.

Aunque no queda claro que pasó minutos antes de la broma, el caso es que Jessi se está dirigiendo a Paola con una sustancia en su dedo que no se sabe qué es. "Por no dejarse le fue peor. De bañada en el cabello", fue el mensaje que acompañó el video.

Luego del hecho, Uribe grabó a la artista quien estaba bastante molesta por el hecho, aunque poco después se le vio una pequeña sonrisa, que no quedó muy bien en el video.

De hecho, antes de que la mirara, Jessi tuvo que llamarla muchas veces, le chifló y ella no quería ni mirarlo tras lo hecho, lo cual hizo asegurar a sus seguiodres que estaba de muy mal genio.

Ahora se espera que Paola Jara tome revancha por lo hecho y que se sigan presentando estas bromas entre los dos artistas de música popular que cada vez más gustan más a la gente.

