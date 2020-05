Bruno Marioni reveló que una vez defecó en pleno partido

Los jugadores de futbol, como los de todos los deportes en general, tienen una particularidad que no se cumple en las demás profesiones: no pueden ir al sanitario cuando lo deseen, porque le estarían dando una clara ventaja deportiva a los rivales. Algo inconcebible.

Varios son los jugadores que han confesado haber orinado en un campo de juego, en pleno partido, para así evitar que sus compañeros sufran de contar con un compañero menos o, en otro caso, que los entrenadores “malgasten” una posible sustitución de las tres reglamentadas.

Bruno Marioni, en cambio, pasó a un siguiente nivel: "En la Copa del Rey con Tenerife, me toca jugar contra Lanzarote, en una isla. Arrancamos el partido y hacía 33, 34 grados, estaba pesadísimo, húmedo, y vino el cambio de clima tropical. En el segundo tiempo lo arrancamos a jugar con 20 grados. Con esto de estar todo transpirado me empezaron a agarrar retorcijones”, relató.

“Lo llamé a Pepe Mel, que era el entrenador, y le digo ‘Pepe, cámbiame‘ y me dice ‘no, no tengo más cambios‘. ‘Es que tengo que ir al baño‘, ‘no tengo más cambios’. Me doy vuelta, sigo y por ahí nos hacen el tercer o cuarto gol y yo la verdad que no aguantaba más. Estaba todo de blanco. Veo que los de Lanzarote estaban festejando, me puse en cuclillas en la mitad de la cancha y dije ‘bueno, que sea lo que Dios quiera…’. Que la gente se imagine lo que hice”, reveló el exjugador de Pumas, en diálogo con el canal de YouTube Dr. García.

Como si fuera poco sufrir por lo sucedido, el equipo de Marioni terminó perdiendo 5-0, en una derrota estrepitosa para su equipo en Copa del Rey. Pero, claro, la anécdota es lo que le tocó pasar.

