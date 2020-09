Win Sports transmitirá la Bundesliga y todos liquidaron a Eduardo Luis

Dicen el viejo refrán que es mejor no escupir para arriba, porque te puede caer encima. Bueno, tal vez eso le está pasando al narrador de Win Sports, Eduardo Luis, luego de que el canal Win Sports hiciera un importante anuncio.

Desde este viernes, el canal que transmite el fútbol colombiano tendrá los derechos de transmisión de la Bundesliga de Alemania, lo cual significa que una de las 5 grandes campeonatos ligueros de Europa, ahora también estará en la parrilla de Win Sports.

La noticia ha sido celebrada por algunos, pero muchos no perdonaron unas palabras que dio hace poco el narrador Eduardo Luis, en las cuales aseguró que, para él, era mucho más emocionante la liga colombiana que la Bundesliga.

"La liga alemana es aburridora. Es más emocionante el campeonato colombiano que el alemán", @EduardoLuisFut #SaqueLargoWIN pic.twitter.com/TS46aB0NUx — Saque Largo���� (@SaqueLargoWin) June 16, 2020

Las palabras exactas de Eduardo Luis, emitidas en el porgrama Saque Largo el pasado 16 de junio, fueron: "Ojo a la expresión porque ustedes son como los tuiteros cuando quieren. Salen a decir que yo estoy diciendo que el fútbol alemán es malo, no yo no dije eso. Yo dije que el campeonato alemán es aburridor, EL CAMPEONATO. Eso es distinto a decir que en Alemania no hay buen fútbol. El Alemania se juega mucho mejor al fútbol que en Colombia, pero

#BUNDESLIGAxWIN @winsportstv hoy 1:30pm relatamos con @dperezdeportes BayernM vs Schalke 04. Vamos hoy x Win Sports y Win Sports +. Yo sé que te gusta el Bayern, Dortmund, Leipzig...lo sé...y ahora los tienes junto a los equipos que verdadera/ amas en Win Ssssssspoooooooortsssss pic.twitter.com/b1KsxVqupA — Eduardo Luis López T (@EduardoLuisFut) September 18, 2020

es más emocionate el campeonato colombiano que el alemán, eso sí se lo aseguro".

Sin embargo, todos se han quedado con la expresión y la idea de que al narrador le parece malo el fútbol alemán y ahora tendrá que relatar sus partidos por Win Sports, lo cual lo hizo tendencia en las redes sociales y como dice él: le explotaron el Twitter.

