Cada vez con más fuerza: Vélez liquidó a Sebastián Villa

Sebastián Villa fue denunciado al inicio de semana por su ex pareja en un asunto que ha repercutido en los diferentes países. El hecho es bastante grave y ante esta situación, Carlos Antonio Vélez se refirió al eco que ha tenido la noticia en las últimas horas.

"Hoy le dan ocho páginas a Villa. Que bueno seria que le dieran estas paginas por jugar bien. Me encantaría decirlo, hasta para hablar se equivocan", sostuvo en el arranque de su editorial en el programa radial Palabras Mayores de Antena 2.

Vélez en esta columna empezó repasando las noticias que circulan en Argentina sobre el caso en el que se encuentra involucrado el jugador de la Selección Colombia. En este repaso remarcó fuertemente las declaraciones que el deportista realizó posteriormente.

"En este tiempo no la he tocado, ahora no, pero quiere decir que algún día la tocaste, eso es una confesión", sentenció con contundencia el comunicador luego de leerle a la audiencia la conversación que Villa tuvo con el plantel profesional de Boca Juniors horas más tarde a las denuncias de Daniela Córtes.

El experimentado periodista recomendó que Juan Fernando Quintero dejara de involucrarse. "Juan Fer no te metas en problema además que eso va en las normas en contra del confinamiento", puntualizó el periodista de RCN Radio.

