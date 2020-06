Caleb Plant no firmó con Canelo Álvarez pero ya le lanza tiros

La pandemia puso en apuro a Saúl Álvarez que no ha combatido en lo que va del año desde que venció a Sergey Kovalev en noviembre. El peleador mexicano tenían planeado combatir en mayo pero el coronavirus trascó sus planes al punto que no se sabe quién podría ser su futuro rival para septiembre de 2020 ya que él, Golden Boy Promotion y DAZN tienen pensado que haga al menos una pelea en lo que queda del año. Sin embargo, el nombre no aparece pero Caleb Plant confesó que está negociando la pelea con él y ya le marcó el ring.

El invicto estadounidense se consagró en enero del año pasado al derrotar a José Uzcategui por puntos en decisión unánime. Desde esa fecha defendió en dos ocasiones el cetro mundial de la Federación Internacional de Boxeo luego de vencer por KOT a Mike Lee y a Vincent Feigenbutz. Sin embargo, el boxeador de 27 años no ha tenido una prueba en las 168 libras.

Caleb Plant dijo que Canelo no domina las 168 Libras. (Foto: Getty)

El nacido en Tennesse habló con Boxing Scene y explicó que es él mejor de la categoría ya que considera que es el boxeador más completo y que tiene el mayor IQ de su peso. "Tengo todas las herramientas para vencer a cada campeón. Todos ellos son buenos en esto y aquello, pero no pueden hacer los ajustes que yo puedo", expresó el boxeador.

"Canelo no está controlando 168. Yo estoy controlando 168. Voy a estar aquí por un minuto. Cuando todos los pesos medios suban a 168, los estaré esperando", señaló Plant quien parece que tiene pensado quedarce un buen tiempo en éste peso para vencer a los medianos que suban.

Por último, el Campeón del Mundo FIB Supermediano dijo que quiere peleas a 12 rounds y no a 10 asaltos. A su vez, dijo que está a 13 libras de su peso y que está forma ya que se mantiene corriendo. "Quiero una pelea unificatoria", finalizó el boxeador de Premier Boxing Champions.

