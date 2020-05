Iván Mejía prendió fuego todo, le pegó a durísimo a Vélez y ya le respondieron

A pesar de ya estar en el retiro, Iván Mejía se mantiene vigente en el medio con polémicas declaraciones en su cuenta de Twitter y, últimamente, ha estado escribiendo muchísimo en contra de la Dimayor y cómo se han venido manejando los diferentes temas como el canal premium, los derechos de televisión, entre otros.

Pero ahora, en una entrevista para Colmundo Radio, Mejía habló fuerte, pero en contra de su célebre competidor Carlos Antonio Vélez y dijo: "Supuestamente, no. Había grandes diferencias, como las hay hoy; El señor Vélez es 'uribista', yo soy 'antiuribista. El señor Vélez es gobiernista en el fútbol, yo soy antigobiernista en el fútbol. El señor Vélez y yo somos completamente diferentes. Lo que pasa es que con la madurez, yo por lo menos he aprendido a respetar. Y la gente tiene derecho a opinar diferente, él es así y esas son sus ideas, yo las respeto pero no las comparto.

"Velez es uribista yo soy antiuribista": Iván Mejía y su rivalidad con Carlos Antonio - Las2orillas https://t.co/VEaDQIwrbp — Alfonso Pineda Ch (@AlfonsoPinedaCh) May 15, 2020

Y agregó: "Mis idea son completamente diferentes, mi periodismo es completamente diferente. Pero no digo que lo mío sea lo bueno y lo de él sea lo malo. Yo respeto su opinión, allá él con sus ideas, las mías son diferentes. Llegamos a aproximarnos, tengo una buena relación personal, creo. Hasta ahora, porque a raíz de esto último de la Dimayor, no sé, hace como un mes que no recibo un solo 'trino' de él. Ni un solo mensaje, debe ser que está bravo porque pienso diferente, en fin. Cada cual que vaya por su lado. Ni él necesita de mí ni yo necesito de él. Si él se molesto por mis opiniones, es problema de él. Yo no me he molestado por sus opiniones. Y él tiene todo el derecho de ser 'Tuerquita', yo no, a mí no me gusta".

Ante esto, Carlos Antonio Vélez, en su editorial Palabras Mayores, de Antena 2, le respondió y afirmó: ""Destruir es muy sencillo y destruir lo hace cualquiera. Lamentablemente en Colombia hay 'brazos armados' en el periodismo, que responden como idiotas útiles a los intereses de 3 o 4. Y somos otros los que pretendemos dar todos los días una idea nueva, por tonta que sea, algo quedará. Pero se trata de construir, cuando uno construye no es gobiernista, no, no, no. Es institucionalista, yo creo en las instituciones y defiendo las instituciones. A mí lo demás no me interesa, sobre todo en gobierno, países y estados, que se suponen democráticos, como es Colombia. Y digo se suponen porque todos creemos que es así, que hay que respetar, que hay libertad de expresión y opinión, etc".

Y siguió: "Por si acaso, yo en el tema fútbol no soy gobiernista. Soy institucionalista. Defiendo las instituciones. A mí no me importa quién esté gobernando, me importa la institución. Bueno, al final si soy o no soy y que soy, yo soy lo que me dé la cantada gana. Lo que sí no soy, se los voy a decir. No soy alcahuete de los malos dirigentes o los que se creen dirigentes. No soy alcahuete de los que no pagan a los jugadores o les incumplen. De los que se creen Florentino Pérez o Baretomeu o algún árabe de esos de Europa, y son simplemente unos pobres ricos".

