¡Cambió la jeepeta!: nuevo Ferrari de Karol G por sus 14 años de carrera

En los últimos tiempos Karol G se convirtió en la artista femenina de reggaetón más influyente del género, sus canciones y la reivindicación del género femenino dentro de la industria, ha elevado su popularidad a lo largo del mundo.

La colombiana rompió todo con su tema 'Bichota' y de ahí para adelante solo se cuentan éxitos en su carrera. Ahora, como premio a su esfuerzo, amor y dedicación a la música, la cantante paisa cambio su jeepeta por un hermoso Ferrari.

Tras 14 años de vida artística, un Ferrari no cae nada mal como premio a su carrera. "Ya son 14 años soñando, trabajando... y pues sí, vale la pena. Gracias por vivir toda esta magia conmigo. Me aburrí de la jeepeta y me saqué un makinon".

