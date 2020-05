Campeón en alerta: el mensaje de Khabib tras el inapelable triunfo de Gaethje

A decir verdad, Justin Gaethje se ha convertido en un verdadero aguafiestas. Es que con su inapelable victoria sobre Tony Ferguson, por nocaut técnico en el quinto round, frustró el combate que estaba esperando la gran mayoría de los fanáticos de la UFC entre El Cucuy y Khabib Nurmagomedov.

Fue precisamente el campeón mundial de peso ligero, confinado en Rusia a causa de la política de cierre de fronteras que existe en aquel país como medida de prevención ante la propagación del coronavirus, quien no tardó en reaccionar en las redes sociales apenas Gaethje sentenció su victoria ante quien era máximo favorito. "Sin comentarios", escribió en Twitter.

Una hora más tarde, habiendo procesado todo lo sucedido y sabiendo que ya no sería Tony Ferguson su próximo rival, Khabib Nurmagomedov se despachó con un mensaje más extenso, direccionado exclusivamente al gran ganador del UFC 249, que lo muestra en estado de alerta de cara a lo que viene.

В этом спорте и особенно в этом весе всегда будут голодные львы, которые будут тебе дышат в спину, если ты расслабишься то тебе конец. Одни уходят и другие приходят, тут нечему удивляться.

"En este deporte, y especialmente en este peso, siempre habrá leones hambrientos que te respirarán por la espalda. Si te relajas, estarás acabado", escribió el campeón ruso acompañando la foto de una conferencia de prensa en la que él mismo está hablando y lo tiene a Gaethje observándolo desde atrás.

Y agregó: "Algunos se van y otros vienen. No hay nada de lo que sorprenderse. Pero no me caeré antes del disparo. Seguiremos luchando". Khabib no pelea desde septiembre del año pasado, cuando derrotó al estadounidense Dustin Poirier con una sumisión en el tercer round de un combate que tuvo lugar en los Emiratos Árabes.

