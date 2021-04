¿Por culpa de Canelo?: Demetrius Andrade explicó por qué no unificará títulos con Golovkin

En las 160 libras Demetrius Andrade es el actual Campeón del Mundo OMB que viene pidiendo audiencia con los mejores de la actualidad. Sin embargo, el estadounidense se cansó de esperar una respuesta de Gennady Golovkin, por lo que afirmó que no espera más al kazajo y explicó los motivos de su decisión.

La realidad pone al actual monarca de los medianos de la Organización Mundial de Boxeo sin tener en la a la vista una verdadera prueba en la categoría. Por un lado, se encuentra Jermall Charlo, quien tiene contrato con PBC por lo que sería difícil que lo enfrente, mientras que el actual campeón del mundo de la FIB no acepta ninguna propuesta.

Debido a esto es que el campeón del mundo de la OMB decidió realizar un combate más en las 160 libras y luego dar el salto a las 168 libras. “Creo que tienes que atraerlo con dinero. Ya está demostrando que no quiere hacerlo. Quiere esperar la tercera pelea con Canelo. Eso es lo que está esperando. Entonces, va a pelear contra tipos decentes, de acuerdo, tal vez no contra los más elitistas, porque eso es lo que está buscando. ¿Es por el dinero? No sé”, explicó a BoxingScene.com.

Andrade dijo que no enfrentará a Gennady Golovkin. (Getty)

A su vez, comentó que el nacido en Kazajistán no quiere pelear contra él por la bolsa que se llevará y que solo queda ver qué sucede si le ofrecen más dinero. “Entonces, ahora es como, 'OK, aquí hay un pequeño extra para luchar contra Demetrius'. Y si dice que no, ¿cuál es la razón? No puedes sentarte aquí y decir (quiero a) Canelo. Si Canelo es el hombre libra por libra, el mejor peleador que existe, ¿por qué no quieres pelear con Demetrius e ir a vencerlo, para hacer que esa pelea (con Álvarez) suceda?”, agregó el estadounidense al referirse que Golovkin viene de pelar, por poco dinero, frente al desconocido Kamil Szeremeta.

Por último, Andrade reiteró que la única manera de atraer a las grandes figuras una gran pelea es con más dinero y que es algo que él no puede hacer.

