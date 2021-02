Un Campeón del Mundo le dio un baño de realidad a Canelo para explicarle por qué no es el mejor

El próximo 27 de febrero Saúl Canelo Álvarez chocará frente a Avni Yildirim para defender su Título Mundial Súper Mediano CMB. A días de su combate, quien le lanzó un duro dardo fue Demetrius Andrade, Campeón del Mundo Mediano de la OMB, al decir que el mexicano se cree el mejor libra por libra tras derrotar a rivales fáciles y que el mejor Shane Mosley y Miguel Cotto le hubieran arrancado la cabeza.

Una de las grandes críticas que ha recibido el Tapatío es que para ser el mejor peleador de la actualidad, no ha combatido con nadie. A su vez, da la sensación que si se empieza a analizar a los boxeadores de las 168 libras no hay ninguno que le pueda hacer frente.

“Al final del día, Canelo quiere ser campeón unificado enfrentando a rivales suaves”, expresó Demetrius Andrade a Figth Hype. Y agregó: “Ese no es un legado real, ese no es un campeón de verdad, ese no es un campeón por corazón. Has tenido el poder gracias al trabajo de Golden Boy (Promotions)”.

Por otro lado, el estadounidense considera que el mexicano es un peleador dedicado y que trabaja muy duro, por lo que se quita el sombre. Sin embargo, reiteró que no puede llamarse el mejor Libra por Libra cuando venció a nombres como él, Jermall Charlo, Caleb Plant o David Benavidez. “Perdón, no es por faltarles el respeto, pero no tienen más merecimientos que Demetrius Andrade”, comentó.

Y agregó: “Su pelea más importante en su carrera, en mi opinión, es Shane Mosley. El (mejor) Shane Mosley le hubiera arrancado la cabeza, el (mejor) Miguel Cotto le hubiera pateado el trasero. Y luego lo intentaron con Floyd Mayweather, pensaron que estaba lo suficientemente viejo para vencerlo y no les funcionó”.

Lee También