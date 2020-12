Hopkins dijo que en las 160 libras se encuentra el rival que puede vencer a Canelo Álvarez y no es Golovkin

Hace más de dos semanas Canelo Álvarez regresó al ring frente a Callum Smith y se consagró Campeón del Mundo Supermediano AMB, CMB y The Ring Magazine. Tras el combate fueron varios los nombres que danzaron para enfrentar al Tapatío, pero Bernard Hopkins dijo Jermall Charlo es el verdadero rival a enfrentar por el mexicano y no Gennady Govlovkin.

Fue una gran pelea la que realizó el peleador de Eddy Reynoso el pasado 19 de diciembre cuando venció por puntos en decisión unánime al británico. Tras la victoria, la gran pregunta que surgió quién sigue para el nacido en Guadalajara.

Billy Joe Saunders, Caleb Plant, David Benavidez son nombres que se pusieron sobre la mesa luego de la defensa mandataria contra Avni Yildirim. A esto se le suma Gennady Golovkin, pero el kazajo de 38 años tendría que subir a las 168 libras.

Sin embargo, quien opinó al respecto una verdadera leyenda del boxeo, Bernard Hopkins, quien logró realizar 20 defensas mundialistas exitosas en las 160 libras. “Jermall Charlo. Esa es una pelea peligrosa para Canelo. Tiene hambre, talento y quiere una gran pelea. (En una pelea contra Charlo) Canelo no puede empezar lento. Será como una furgoneta intentando alcanzar a un Ferrari, no sucederá. Esa es una pelea que me gustaría ver. Si hay alguien entre 160 y 175 libras, que me gustaría ver (contra Canelo) es Jermall Charlo”, expresó el excampeón del mundo Figth Hub.

Cabe recordar que el estadounidense dijo, tras la victoria de Canelo frente a Callum Smith, que el estaba dispuesto a enfrentarlo en las 168 libras. Además, dijo que el mexicano nunca le envió un contrato para llevar adelante una pelea contra él.

