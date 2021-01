Para una leyenda estadounidense, Canelo Álvarez puede ser el mejor de la historia de México

En la última semana el mundo del boxeo, en México, el debate estuvo bien caldeado cuando Eddy Reynoso dijo que Saúl Canelo Álvarez está en camino a ser el mejor de la historia de su país, por lo que recibió una catarata de críticas. Sin embargo, quien apoyó la opinión del entrenador de Jalisco fue Bernard Hopkins al decir que el Tapatío tiene el 90% de posibilidades de serlo.

En el deporte de los puños, fanáticos y especialistas en la materia se arrancan los pelos para decidir si el mejor peleador de la actualidad es el mexicano o Terence Crawford. De la misma manera sucedió cuando el mejor técnico del 2019 dijo que su pupilo iba a ser el mejor peleador de la historia del país azteca, por lo que ha muchos le pareció una locura debido a que estaría por encima de Julio César Chávez.

Sin embargo, para Bernard Hopkins, excampeón del mundo de las 160 libras y socio de Golden Boy Promotion, dijo que no es alocado pensar al Saúl Álvarez como el mejor de la historia de México. “¿Es posible? Absolutamente ¿Lo es ya? No”, comenzó a explicar el exboxeador a Little Giant Boxing, pero aclaró que debe hacer las peleas correctas y en el momento justo.

Por otro lado, expresó que el nacido en Guadalajara se encuentra en carrera y cerca del objetivo, sumado a que tiene tiempo y edad para lograrlo. A su vez, el expeleador dijo que es cierto que no tiene 21 años, pero no tuvo grandes batallas por lo que no está lastimado y puede subir a las 175 libras por grandes retos.

Y agregó: “Yo creo que tiene un 90 por ciento de posibilidades de superar a todos los mexicanos en el boxeo”. “Y esa es una gran lista. Estamos hablando de Chávez y muchos otros", finalizó Bernard Hopkins.

