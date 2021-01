Una leyenda del boxeo reiteró que el único rival que le gustaría ver contra Canelo Álvarez es Jermall Charlo

Saúl Canelo Álvarez superó sin problemas a Callum Smith por los Títulos Mundiales Supermedianos AMB, CMB y The Ring Magazine por lo que la gran pregunta es quién puede hacerle frente al mexicano. Debido a esto, quien volvió a reiterar su posición fue Bernard Hopkins que dijo que Jermall Charlo es contendiente indicado, especialmente desde que se fue de Gonden Boy Promotions.

El pasado de 19 diciembre en el Alamodome de Texas, el peleador de Eddy Reynoso dejó claro que es el mejor de la actualidad tras darle una lección de boxeo al británico. Fue tan grande la victoria del nacido en Guadalajara que la pregunta es quién puede hacer un digno combate frente a él.

Quien mantiene su postura es Bernard Hopkins que volvió a marcar a Jermall Charlo como el peleador que puede derrotar a Canelo. “Déjame decirte, nada más me importa ahorita que eso. Quería esa pelea antes del rompimiento con Golden Boy, y quiero esa pelea ahora. Quiero ese combate en el próximo año y medio o antes. La razón por la que digo un año y medio no es porque el chico no esté listo, sino porque hay que arreglar lo político primero”, expresó el estadounidense Figth Hype al referirse que debe haber acuerdo entre las dos promotoras.

Por otro lado, comentó que cuando un boxeador estrella choca contra un joven y arrogante rival que tiene ganas de ganar, es el momento en el que la pelea se le una pequeña ventaja a peleador experimentado, en este caso Canelo. Sin embargo, en el caso Charlo considera que veo confianza y que ha madurado por lo que lo ve con oportunidades.

Por último, el excampeón del mundo dijo que esta lo mental y después lo físico por lo que una pelea entre Jermall Charlo y Canelo Álvarez es muy pareja. “La experiencia tiene que ir para el lado Canelo, los logros hasta ahora también tienen que ir para Canelo, no puedes negar eso”, agregó el excampeón del mundo.

Lee También