Los mejores supermedianos del 2020

El 2020 no pudo ser como se esperaba luego de que haya aparecido la pandemia causada por el coronavirus que dejó a todas las actividades del mundo paralizadas. De esto no se salvó el boxeo en un año en el que se esperaban grandes peleas.

Una de las categorías más atractiva era la de los supermedianos que finalmente tuvo como gran protagonista a Canelo Álvarez. Debido a esto, repasamos quienes fueron los mejores de las 168 libras tras un 2020 muy complicado.

1 - Canelo Álvarez

Canelo Álvarez se consagró como uno de los mejores de las 168 libras tras vencer a Smith. (Getty)

Es difícil decir que Canelo no es el mejor del peso luego maratónico cierre de año tuvo. Es que se colocó, no solo como el mejor de la categoría, sino que además como el mejor peleador de la actualidad luego de vencer a Callum Smith por los Títulos Mundiales Supermedianos AMB, CMB y The Ring Magazine. Solo resta saber si en el 2021 se quedará con todos los títulos.

2 - Billy Joe Saunders

Saunders volvió en el 2020 y fue con victoria frente a Murray. (Twitter)

¿Por qué el Campeón del Mundo Supermediano OMB es uno de los mejores? Por el simple hecho de regresar tras más de un año y defender con éxito su cinturón. Es cierto que peleó con un Martin Murray que estaba más debajo del ring que arriba, pero Saunders volvió y se posiciona como de los principales retadores de las 168 libras para a enfrentar al mexicano.

3 - Caleb Plant

Plant volvió a meterse como uno de los mejores peleadores de las 168 libras.

El estadounidense de 28 años venía en alza desde el 2019 y defendió con éxito su fajín supermediano de las 168 libras frente a Vincent Feigenbutz, a quien derrotó por TKO 10. Plant tiene un título, el cual ha defendido en varias ocasiones, y fue uno de los rivales que sonó con fuerza para el regreso de Canelo Álvarez. Es más, el 2021 podría enfrentarlo en septiembre frente al tapatío o quizás en el 2022.

4 - David Benavidez

La única contra de Benavidez fue que perdió su título en la balanza. (Boxeo de Colombia)

Es llamativo poner como uno de los más destacados de los supermedianos luego que haya perdido su cinturón en la balanza. Sin embargo, David Benavidez venció fácilmente a Roamer Alexis Angulo y se mantiene como número del ranking del CMB. A esto se le suma que es un peleador que da el paso al frente y que no especula en ir a la guerra.

Lee También