¡Lo destruyó!: Saunders dijo que Canelo Álvarez hizo su trabajo ante un vagabundo

El pasado 27 de febrero Saúl Canelo Álvarez volvió a ring para defender su Título Mundial Supermediano CMB frente a Avni Yildirim, lo que fue una exhibición que apenas duró menos de 10 minutos de pelea, por lo que recibió muchas críticas. Tras casi dos semanas de aquel combate, quien opinó al respecto fue Billy Joe Saunders que dijo que el mexicano hizo su trabajo ante un vagabundo.

El regreso en el 2021 del Tapatío para mucho no estuvo a la altura de las circunstancias porque peleó, como se sabía, ante un rival que está muy lejos de su nivel. Debido a esto, el peleador de Eddy Reynoso fue muy criticado por la oposición que tuvo en Miami.

Sin embargo, quien opinó al respecto del combate que tuvo Canelo fue su futuro rival, Billy Joe Saunders, que no ahorró palabras para cargar por el papel que realizó Avni Yildirim al decir que fue bastante vergonzoso. “No pudimos ver demasiado en la última actuación de Álvarez porque este tipo simplemente entró y se movió (alrededor) durante tres asaltos. Sabes, fue un poco vergonzoso, para ser honesto contigo”, expresó el británico a The Ak & Barak Show al referirse que esa pelea del mexicano no le sirvió para su preparación.

Y agregó: “Hizo su trabajo, sin lesiones, eso es lo principal, contra un vagabundo, y pasamos al 8 de mayo”. Por otro lado, dejó claro que el combate que tuvo con Martin Murray no le alcanza para vencer al Tapatío tras haber ganado por puntos en decisión unánime.

Cabe recordar que, para la semana del Cinco de Mayo, Canelo Álvarez y Billy Joe Saunders realizaran una pelea unificatoria por los Títulos Mundiales AMB, CMB y OMB Supermedianos.



