¡Peleón!: Un Campeón del Mundo Medio Pesado pide audiencia con Canelo Álvarez

El próximo ocho de mayo Saúl Canelo Álvarez vuelve a subir a un ring para enfrentar a Billy Joe Saunders por los Título Mundiales Súper Mediano AMB, CMB, OMB y The Ring Magazine en el AT&T Stadium. Por otro lado, mientras el mexicano última detalles para su regreso, Dmitry Bivol, Campeón del Mundo Semi Pesado AMB, dijo que quiere enfrentar al Tapatío en las 168 o 175 libras. ¿Se dará?

El nacido en Guadalajara en 2019 alcanzó su cuarto cetro mundial en una categoría diferente cuando venció por KO11, en medio pesado, a Sergey Kovalev. Esa fue la única pelea que hizo en ese peso el peleador de Eddy Reynoso y por la cual recibió varias críticas porque no se quedó para enfrentar a Bivol o Berteviev.

A pesar de que Canelo Álvarez tiene pensado mantenerse en las 168 libras, Dmitry Bivol dijo que no tendría problemas en bajar de peso y enfrentarlo. “No es mi objetivo inmediato pelear con el Canelo, pero realmente no me importa en cuál peso pueda darse la pelea con él, si en super medio o en semi pesado, porque yo aún puedo dar el peso super medio”, expresó el ruso a FightHype.com.

Y agregó: “Él tiene su propio camino en súper medio y yo tengo mi propio camino en semi pesados. Pienso en otros campeones de mi división”. A su vez, dijo que no piensa en el mexicano, pero que él es el mejor y está dispuesto a pelear con los mejores.

Cabe recordar que el próximo sábado, Dmitry Bivol se vuelve a presentar para defender su Título Mundial AMB Medio Pesado frente a Craig Richards en Gran Bretaña.

