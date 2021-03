¿Se olvidó de Canelo?: David Benavidez pidió audiencia con un campeón del mundo de los medianos

El próximo sábado David Benavidez realizará su primera presentación en el 2021 luego de que haya perdido el Título Mundial Súper Mediano CMB en la balanza. Sin embargo, previo al combate, el estadounidense dejó de pensar en Canelo Álvarez por un minuto y apuntó contra Jermall Charlo, quien dijo que lo noquearía.

El 2020 para el boxeo fue para el olvido debido a que la industria se vio muy afectada por la pandemia causada por el coronavirus. Por otro lado, el Bandera Roja no solo se vio afectado en cuanto a lo sanitario, sino que además porque perdió, por segunda vez, su cinturón sin haber subido a un ring.

Sin embargo, en el 2021 el estadounidense quiere volver a recuperarlo y no para de pedir una oportunidad con Canelo Álvarez, a quien dice que le haría mucho daño. De todas maneras, en las últimas horas el excampeón del mundo puso su en Jermall Charlo, Campeón del Mundo Mediano CMB, al referirse que le encantaría enfrentarlo luego de que haya dicho que está dispuesto a subir a las 168 libras.

“Me preguntan por él y les dije que me encantaría pelear con él. Nunca le falté el respeto al tipo. Le dije que me encantaría pelear con él y él hizo una entrevista y dijo: 'Noquearía a David Benavidez. Le rompería el cuello '. Entonces, yo digo, bueno, está bien, eso es lo que me vas a hacer, ¿verdad? Ahora espero que aceptes la pelea si escuchas a un luchador hablar así”, comentó Benavidez a Fight Freaks Unite. A su vez dijo que es una pelea que tiene espectáculo garantizado, que siente podría un buen pago por evento y que hay KO con seguridad.

Y agregó: “Él quiere pelear con un peso fijo. Nunca dije que pelearía con un peso de captura. Tú eres quien dijo que me ibas a noquear. Entonces, si no estás listo para reunirte conmigo en el peso súper mediano o pelear conmigo lo antes posible, mantén mi nombre fuera de tu boca. Con suerte, todavía existe la posibilidad de que se pueda luchar. Siento que es una pelea increíble. Ese es el tipo de pelea que el boxeo necesita en este momento".



